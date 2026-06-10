Με τίτλο «University of the Streets», η CUPRA παρουσιάζει το νέο της αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο μέσα από μια διαφορετική οπτική, υποστηρίζοντας πως τα σημαντικότερα μαθήματα της ζωής δεν διδάσκονται απαραίτητα μέσα σε μια αίθουσα, αλλά στους δρόμους, μέσα από τις εμπειρίες, την κουλτούρα και την καθημερινή αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους.

Η ταινία της καμπάνιας διαδραματίζεται στη συνοικία El Raval της Βαρκελώνης, από την οποία το νέο μοντέλο δανείζεται το όνομά του. Η ισπανική μάρκα μετατρέπει τη γνωστή γειτονιά σε σημείο συνάντησης καλλιτεχνών, αθλητών και προσωπικοτήτων της σύγχρονης urban κουλτούρας, δημιουργώντας μια ιστορία που ξεφεύγει από τα στενά όρια της αυτοκίνησης.

Στο βίντεο συμμετέχουν γνωστά ονόματα από τον χώρο της μουσικής αλλά και ποδοσφαιριστές της FC Barcelona, οι οποίοι λειτουργούν ως εκπρόσωποι μιας γενιάς που δεν ακολουθεί απαραίτητα προκαθορισμένες διαδρομές, αλλά χαράζει τον δικό της δρόμο προς την επιτυχία.

Το CUPRA Raval αποτελεί τον συνδετικό κρίκο αυτής της αφήγησης. Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας σχεδιάστηκε για τις σύγχρονες πόλεις και φιλοδοξεί να αποτελέσει το σημείο εισόδου στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης για ένα νεότερο κοινό.

Με μήκος περίπου τέσσερα μέτρα, το Raval θα τοποθετηθεί στην καρδιά της κατηγορίας των μικρών ηλεκτρικών μοντέλων. Η παραγωγή του θα πραγματοποιείται στη Βαρκελώνη, ενώ η τιμή εκκίνησης αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στις 26.000 ευρώ, καθιστώντας το ένα από τα πιο προσιτά ηλεκτρικά μοντέλα της CUPRA. Δείτε ΕΔΩ όλα τα τεχνικά στοιχεία του μοντέλου.

Πέρα όμως από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η ισπανική μάρκα θέλει να περάσει ένα διαφορετικό μήνυμα. Το μήνυμα πως το Raval δεν είναι απλώς ένα ακόμη ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά ένα μοντέλο που εκφράζει τη νέα γενιά οδηγών και τον τρόπο με τον οποίο αυτή αντιλαμβάνεται την ελευθερία μετακίνησης, την τεχνολογία και την καθημερινότητα.

Το αν θα πετύχει τον στόχο της μένει να φανεί όταν το μοντέλο βγει στους δρόμους. Μέχρι τότε, η CUPRA επέλεξε να παρουσιάσει το νέο της δημιούργημα με έναν τρόπο που σίγουρα δεν περνά απαρατήρητος.