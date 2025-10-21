Η γιορτή στο εργοστάσιο στο Martorell «στήθηκε» για το εκατομμυριοστό αυτοκίνητο που είναι Formentor και ταυτόχρονα ανακοινώθηκε ότι η CUPRA ηγείται της προσπάθειας εξηλεκτρισμού του εργοστασίου στην Ισπανία. Επίσης ανακοινώθηκε ότι από το 2026 θα ξεκινήσει την παραγωγή των CUPRA Raval και Volkswagen ID. Polo

Η γιορτή για το εκατομμυριοστό αυτοκίνητο που είναι ένα Formentor

Η CUPRA πέτυχε ένα νέο ορόσημο με την παραγωγή του εκατομμυριοστού αυτοκινήτου της. Η μάρκα έφτασε σε αυτό το σημαντικό επίτευγμα με ένα CUPRA Formentor σε απόχρωση Magnetic Tech matt. Είναι το πιο εμβληματικό και επιτυχημένο μοντέλο της, το οποίο κατασκευάζεται στο εργοστάσιό της στο Martorell. Με οδηγό το πνεύμα του «challenger» και την ολοκληρωμένη γκάμα μοντέλων της, η CUPRA κατόρθωσε να φτάσει σε αυτό το σημείο μέσα σε μόλις επτά χρόνια, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα brands στον ευρωπαϊκό χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το CUPRA Formentor e-HYBRID, ένα μοντέλο που ενσωματώνει τη νέα σχεδιαστική γλώσσα της CUPRA με το χαρακτηριστικό «μάσκα καρχαρία» μπροστινό μέρος, το τριγωνικό CUPRA Matrix LED και το ενσωματωμένο και φωτιζόμενο λογότυπο CUPRA στο πίσω φως.

Το εσωτερικό προσφέρει μια αίσθηση υψηλότερης ποιότητας, με ανασχεδιασμένα στοιχεία όπως η κεντρική κονσόλα, οι πόρτες, το ταμπλό και τα υφάσματα. Το εκατομμυριοστό όχημα φέρει τη νέα γενιά υβριδικών κινητήρων plug-in, αποδίδοντας 272 ίππους (200 kW). Εξοπλισμένο με τον νέο κινητήρα 1.5 TSI, έναν ηλεκτροκινητήρα και μεγαλύτερη μπαταρία που τώρα προσφέρει 19,7 kWh (καθαρή χωρητικότητα), το αυτοκίνητο αποδεικνύει ότι ο εξηλεκτρισμός και η απόδοση είναι ο τέλειος συνδυασμός.

Επτά μοντέλα- Ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα

Η CUPRA ιδρύθηκε το 2018, ως η πρώτη νέα μάρκα που δημιουργήθηκε εντός του Ομίλου Volkswagen, με στόχο να αποτελέσει μια εναλλακτική πρόταση για τη νέα γενιά των φίλων του αυτοκινήτου. Τοποθετημένη ανάμεσα στη μαζική και την premium κατηγορία, η CUPRA αποτελεί πηγή δημιουργικότητας και φορέα αλλαγής -πάντα προκλητική, με πάθος για τη συνεχή επανεφεύρεση του εαυτού της.

Κάθε μοντέλο CUPRA είναι εκφραστικό, σχεδιαστικά καθοδηγούμενο και προσανατολισμένο στην απόδοση. Η πλήρης γκάμα της περιλαμβάνει το CUPRA Ateca, το πρώτο αυτοκίνητο που φόρεσε το σήμα CUPRA, το CUPRA Leon, που επανασχεδιάστηκε και ενισχύθηκε ως αυτόνομο μοντέλο CUPRA, το CUPRA Formentor, το πρώτο αυτοκίνητο που αναπτύχθηκε αποκλειστικά από τη μάρκα και το όχημα με τις περισσότερες πωλήσεις μέχρι σήμερα, το CUPRA Born, το πρώτο 100% ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας, το CUPRA Tavascan, ένα ηλεκτρικό SUV coupe και το CUPRA Terramar, το σπορ SUV της μάρκας. Το 2026, το CUPRA Raval θα προστεθεί στην γκάμα, σηματοδοτώντας μια σημαντική στροφή για τη μάρκα, καθιστώντας την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή για τη νέα γενιά οδηγών, χωρίς να θυσιάζεται το συναίσθημα και η απόδοση.

Αφιέρωμα στους ανθρώπους που έκαναν το ορόσημο πραγματικότητα

Για να τιμήσει αυτό το επίτευγμα, η CUPRA θα κληρώσει ένα CUPRA Formentor e-HYBRID μεταξύ όλων των εργαζομένων της εταιρείας, με χρήση για περίοδο τριών ετών. Αυτό το όχημα, που έχει ιδιαίτερη σημασία για την CUPRA, θα ενταχθεί αργότερα στη συλλογή ιστορικών αυτοκινήτων της εταιρείας, συμβολίζοντας ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της μάρκας. Η κίνηση αυτή αποτελεί έναν τρόπο αναγνώρισης και ευχαριστίας προς όλους εκείνους που έκαναν δυνατή την ανάπτυξη της CUPRA, εδραιώνοντάς την ως ένα παγκόσμιο σύμβολο σχεδίασης, καινοτομίας και απόδοσης. «Το ένα εκατομμύριο CUPRA δεν είναι απλώς ένας αριθμός, αλλά το αποτέλεσμα του ταλέντου, του πάθους και της αφοσίωσης όλων των ανθρώπων που αποτελούν μέρος της μάρκας μας. Χάρη σε αυτούς, μέσα σε μόλις επτά χρόνια έχουμε γίνει μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αυτοκινητοβιομηχανικές μάρκες στην Ευρώπη. Γι’ αυτό θέλουμε αυτή η γιορτή να επικεντρωθεί στις ομάδες μας, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειές τους», ανέφερε η Laura Carnicero, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

Από τη Βαρκελώνη σε όλο τον κόσμο

Μετά την επέκταση της διεθνούς παρουσίας της το 2025 με το άνοιγμα των CUPRA City Garages στη Βιέννη και το Μάντσεστερ -φτάνοντας συνολικά τις 12 παγκόσμιες τοποθεσίες- η CUPRA συνεχίζει να επιδιώκει τον στόχο της να γίνει μία από τις πραγματικά παγκόσμιες μάρκες της Ισπανίας. Βασιζόμενη στις ισχυρές επιδόσεις της σε βασικές υφιστάμενες αγορές, η μάρκα προετοιμάζεται να εισέλθει σε νέες αγορές με υψηλό δυναμικό, διευρύνοντας περαιτέρω την παγκόσμια παρουσία της. Η CUPRA εξερευνά αυτή τη στιγμή ευκαιρίες ανάπτυξης στη Μέση Ανατολή, μια περιοχή που προσφέρει μοναδικό στρατηγικό πλεονέκτημα λόγω της εγγύτητάς της στην Ευρώπη και της θέσης της ως μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στον κόσμο.