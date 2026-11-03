Για ακόμη μια χρονιά το CUPRA Raval συνεχίζει την ανοδική του πορεία και κάνει εξαιρετικά σημαντικές πωλήσεις στην Ευρώπη. Φέτος εξασφάλισε μια θέση στην τελική επτάδα των υποψηφίων για το διάσημο βραβείο “Car of the Year 2027” (COTY) (*). Αυτή η διάκριση υπογραμμίζει τη σημασία του Raval για την CUPRA. Το αμιγώς ηλεκτρικό αστικό όχημα δεν είναι απλώς ένα νέο μοντέλο, αλλά το σύμβολο του μετασχηματισμού της εταιρείας και το αποτέλεσμα μιας τεράστιας επένδυσης άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον εξηλεκτρισμό του εργοστασίου στο Martorell. Αυτή η αναβάθμιση έχει καταστήσει την εταιρεία πρωτοπόρο στην παραγωγή των Electric Urban Cars του Ομίλου Volkswagen. Η συγκεκριμένη σειρά περιλαμβάνει τέσσερα πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κατασκευασμένα στην Ισπανία, με σκοπό να φέρουν την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά στο ευρωπαϊκό κοινό.

Η επιτυχία του Raval δεν περιορίζεται στις υποψηφιότητες για βραβεία. Το μοντέλο καταγράφει ρεκόρ πωλήσεων, αποτελώντας την πιο επιτυχημένη εμπορική πρεμιέρα στην ιστορία της CUPRA. Από τον Απρίλιο, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 60.000 παραγγελίες, ενώ πάνω από 20.000 οχήματα έχουν ήδη φτάσει στους ιδιοκτήτες τους. Αυτή η εντυπωσιακή αρχή αποδεικνύει την ικανότητα του Raval να ταράξει τα νερά και να θέσει νέα δεδομένα στην κατηγορία του.

Σχεδιασμένο, εξελιγμένο και κατασκευασμένο στη Βαρκελώνη, το CUPRA Raval μεταφέρει τον ξεχωριστό χαρακτήρα της CUPRA και τη φιλοσοφία της με επίκεντρο τις επιδόσεις.

Ως το πρώτο μοντέλο που λανσάρεται στο πλαίσιο των Electric Urban Cars του Ομίλου Volkswagen, το CUPRA Raval εισάγει μια σειρά στοιχείων που έχουν εξελιχθεί αποκλειστικά για την CUPRA. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι ξεχωριστές ματ βαφές του αμαξώματος, η τεχνολογία φωτισμού νέας γενιάς Smart Light, οι ενσωματωμένες, κρυφές και φωτιζόμενες χειρολαβές των θυρών, καθώς επίσης τα δυναμικά φωτεινά εφέ υποδοχής και τα φωτιζόμενα εμπρός και πίσω λογότυπα. Στο εσωτερικό, τα καινοτόμα καθίσματα CUP Bucket με τεχνολογία 3D πλέξης, σε συνδυασμό με στοιχεία του ταμπλό κατασκευασμένα μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης, τα οποία διατίθενται με το πακέτο AHEAD, ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον προοδευτικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Πέρα από τον ξεχωριστό σχεδιασμό του, το Raval έχει εξελιχθεί με στόχο να προσφέρει μια συναρπαστική οδηγική εμπειρία. Διαθέτει σπορ πλαίσιο με χαμηλότερο κατά 15 χιλιοστά ύψος από το έδαφος σε σχέση με την πλατφόρμα, ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση, διευρυμένο μετατρόχιο, προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης και ESC Sport στον βασικό εξοπλισμό.

Για όσους αναζητούν τις μέγιστες επιδόσεις, η έκδοση VZ ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη, προσφέροντας σύστημα ανάρτησης DCC Sport, ηλεκτρονικό μπλοκέ διαφορικό, δυνατότητα απενεργοποίησης του ESC (ESC Off), σπορ ακραξόνια διεύθυνσης και ζάντες 19 ιντσών με ελαστικά επιδόσεων πλάτους 235 χιλιοστών. Όλα αυτά εξασφαλίζουν ότι το Raval προσφέρει μια εξίσου δυναμική οδηγική εμπειρία με την εντυπωσιακή εμφάνισή του.

Ένα αυτοκίνητο για τη νέα γενιά οδηγών

Η ευέλικτη γκάμα συστημάτων κίνησης περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα ισχύος (85 kW, 99 kW, 155 kW και 166 kW), σε συνδυασμό με δύο επιλογές μπαταρίας, χωρητικότητας 37 kWh και 52 kWh.

Η ευελιξία αυτή ενισχύεται περαιτέρω από μια ολοκληρωμένη γκάμα τεσσάρων εκδόσεων εξοπλισμού: Raval, Raval Plus, Endurance και VZ. Κάθε έκδοση προσφέρει διαφορετικό επίπεδο εξοπλισμού και ξεχωριστό χαρακτήρα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα προτιμήσεων και αναγκών.

CUPRA & Car of the Year (COTY)

Από την ίδρυση της μάρκας το 2018, η CUPRA έχει καταφέρει να κεντρίζει σταθερά το ενδιαφέρον της κριτικής επιτροπής του θεσμού «Car of the Year». Το CUPRA Formentor προκρίθηκε στην τελική επτάδα το 2021, ακολούθησε το CUPRA Born το 2022, ενώ το CUPRA Terramar ήταν ανάμεσα στους φιναλίστ της διοργάνωσης το 2025.

Το CUPRA Raval συνεχίζει πλέον αυτή την επιτυχημένη πορεία, εξασφαλίζοντας μια θέση ανάμεσα στους επτά φιναλίστ για το 2027, με στόχο να κατακτήσει για πρώτη φορά στην ιστορία της μάρκας αυτό το σημαντικό βραβείο.

Ο νικητής του βραβείου «Car of the Year 2027» θα ανακοινωθεί στην επίσημη τελετή απονομής του θεσμού, στο πλαίσιο της Έκθεσης Αυτοκινήτου των Βρυξελλών (08/01/2027).

(*) Η επιλογή έγινε από μια κριτική επιτροπή 64 εξειδικευμένων δημοσιογράφων αυτοκινήτου από 25 χώρες, οι οποίοι αξιολόγησαν 38 διαφορετικά μοντέλα.