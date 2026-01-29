Μια ρωσική startup κατάφερε να κάνει αυτό που η Tesla δεν έχει ακόμη υλοποιήσει: να παρουσιάσει ένα ηλεκτρικό βαν με εμφάνιση που παραπέμπει ευθέως στο Cybertruck. Ο λόγος για το Russo‑Balt F200 EV, το πρώτο μοντέλο της αναγεννημένης μάρκας Russo‑Balt, που αντλεί την ονομασία της από μια ιστορική ρωσική αυτοκινητοβιομηχανία του 19ου‑20ού αιώνα, και έχει ήδη ξεκινήσει προετοιμασίες για την έναρξη παραγωγής με προγραμματισμένες πρώτες παραδόσεις τον Ιανουάριο του 2027.

Το F200 δεν είναι απλώς ένα πρωτότυπο ή ψηφιακή απεικόνιση, καθώς έχει ήδη εμφανιστεί σε δημόσιους δρόμους στη Ρωσία, επιβεβαιώνοντας ότι το έργο είναι υπαρκτό και όχι ψηφιακό. Παρότι σχολιάστηκε από μερικούς ως “παιδί του Cybertruck”, η εταιρεία υποστηρίζει πως πρόκειται για πλήρως δικό της προϊόν, χωρίς έμπνευση από τον ανταγωνισμό.

Παρόλα αυτά, είναι από άβαφο ανοξείδωτο χάλυβα, θυμίζοντας έντονα το αισθητικό ύφος του Tesla Cybertruck, με απότομες ακμές, επίπεδα παράθυρα και τετράγωνα φτερά. Οι αγοραστές όμως μπορούν να επιλέξουν φιλμ επικάλυψης σε διάφορα χρώματα και σχέδια για εξατομίκευση.

Το νέο Russo‑Balt έχει μήκος σχεδόν 6 μέτρων, προσφέροντας αρκετό χώρο για επαγγελματική χρήση. Η κατασκευή με μονοκόκ πλαίσιο, επιτρέπει ωφέλιμο φορτίο έως 1.000 κιλά, κάτι που το καθιστά ανταγωνιστικό στα ελαφρά επαγγελματικά.

Η τεχνολογία κίνησης περιλαμβάνει ένα ηλεκτρικό μοτέρ 200 ίππων που κινεί τους εμπρός τροχούς και μια μπαταρία 115 kWh, με επίσημη αυτονομία 400χλμ. σε έναν κύκλο φόρτισης. Υποστηρίζεται ταχεία φόρτιση μέσω θύρας στο μπροστινό φτερό, ενώ το όχημα συνοδεύεται από μια… ιδιαίτερη εγγύηση: 100 χρόνια για το σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα, ένα χαρακτηριστικό που παραπέμπει σε προϊόν «διά βίου» χρήσης, αν και η πρακτική αξία του διχάζει.

Η τιμή εκκίνησης ορίστηκε στις 6,5 εκατ. ρούβλια (περίπου 85.000 δολάρια), με την προπαραγγελία να απαιτεί προκαταβολή μόλις 10.000 ρούβλια (~131 δολάρια), χωρίς όμως να έχει αποκαλυφθεί ο συνολικός προγραμματισμένος όγκος παραγωγής. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συστήματα ABS και ESP, κλιματισμό, πίσω αερανάρτηση, κάμερες 360°, και θερμαινόμενα σημεία σε όλο το όχημα (κάθισμα, τιμόνι, καθρέπτες, ακόμα και υαλοκαθαριστήρες), με γνώμονα τις σκληρές ρωσικές χειμερινές συνθήκες.

Η καμπίνα περιλαμβάνει οθόνη αφής 14 ιντσών με σύστημα infotainment που υποστηρίζει ρωσικές πλατφόρμες όπως Rutube, VKvideo και Yandex. Η εταιρεία πίσω από το F200, που κατάγεται από την παραγωγή ανοξείδωτων δοχείων νερού, σκοπεύει να αξιοποιήσει τις δεξιότητές της στα μεταλλικά υλικά και στην κατασκευή, υλοποιώντας την παραγωγή κατ’ απαίτηση.

Επιπλέον, ένα επόμενο μοντέλο με την ονομασία F400 βρίσκεται ήδη υπό ανάπτυξη. Αυτό θα προσφέρει διπλά μοτέρ ηλεκτρικής μετάδοσης με συνολική ισχύ περίπου 400 ίππων, AWD και σύστημα range extender, με κινητήρα εσωτερικής καύσης, μαζί με αερανάρτηση.