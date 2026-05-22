Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να προκριθεί στο Final Four και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποφάσισε να “πνίξει” τον πόνο του πηγαίνοντας για… shopping therapy. Η αγάπη του για τα γρήγορα αυτοκίνητα γνωστή σε όλους (ακόμα και στην τροχαία καθώς τα ραντάρ της τον έχουν γράψει αρκετές φορές) οπότε καταλαβαίνετε πως όταν πάει για ψώνια, τα άλογα που θα φέρει στο γκαράζ του, είναι πολλά.

Η συλλογή του περιλαμβάνει ήδη μερικά από τα πιο σπάνια και ακραία μοντέλα της Mercedes-Benz και της AMG, όπως Mercedes-AMG SL 65 Black Series, AMG GT Black Series αλλά και τη θρυλική Mercedes-Benz SLR McLaren 722. Αυτή τη φορά όμως το ανέβασε ένα επίπεδο παραπάνω, καθώς φαίνεται πως παρήγγειλε μία από τις μόλις 77 (το 1977 ήταν το έτος ίδρυσης της Brabus) μονάδες της Brabus Bodo.

Ο λόγος για ένα να από τα πιο ιδιαίτερα project που έχει παρουσιάσει ποτέ η γερμανική εταιρεία βελτιώσεων. Το ακραίο hyper-GT δημιουργήθηκε ως φόρος τιμής στον ιδρυτή της Brabus, Bodo Buschmann και δεν είναι ένα ακόμη βελτιωμένο μοντέλο βασισμένο σε Mercedes-AMG. Είναι ένας πύραυλος εδάφους 1.000 ίππων και κόστους 1.000.000 ευρώ.

Κάτω από το τεράστιο καπό βρίσκεται ένας twin-turbo V12 5,2 λίτρων που αποδίδει 1.000 ίππους και 1.200 Nm ροπής, νούμερα που το τοποθετούν στην κορυφή των hyper-GT. Παρά το μεγάλο μέγεθος και τον πολυτελή χαρακτήρα, η Brabus ανακοινώνει επιδόσεις supercar, με το 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε περίπου 3 δευτερόλεπτα και την τελική να φτάνει τα 360 χλμ./ώρα. Και το καλύτερο; Το μοντέλο δεν έχει ίχνος εξηλεκτρισμού.

Η αξία του μοντέλου αγγίζει το 1 εκατ. ευρώ πριν από το επιπλέον customization (την προσωπική πινελιά του ιδιοκτήτη) και τους φόρους, κάτι που το μετατρέπει περισσότερο σε συλλεκτικό αντικείμενο παρά σε ένα απλό πανίσχυρο GT.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι έχει προχωρήσει σε παραγγελία, όμως το story του DPG ήταν αρκετό για να φουντώσει τη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο μια από τις μόλις 77 Brabus Bodo να καταλήξει τελικά στην Ελλάδα.