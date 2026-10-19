Οι νέες υβριδικές εκδόσεις των Dacia Sandero Stepway και Jogger έφτασαν στην ελληνική αγορά, φέρνοντας μαζί τους το σύστημα κίνησης Hybrid 155. Η νέα τεχνολογία αποδίδει 155 ίππους, συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο και υπόσχεται χαμηλότερη κατανάλωση, ενώ συνοδεύεται από ανανεωμένη σχεδίαση, αναβαθμισμένο εξοπλισμό και σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης.

Για το Sandero Stepway, η αλλαγή είναι ακόμη πιο σημαντική, καθώς για πρώτη φορά το μοντέλο αποκτά πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης. Η τιμή εκκίνησης της συγκεκριμένης έκδοσης στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 21.900 ευρώ. Το επταθέσιο Jogger, από την άλλη, περνά στο νέο υβριδικό σύνολο, αντικαθιστώντας το προηγούμενο Hybrid 140.

Με 155 ίππους και έως 40% χαμηλότερη κατανάλωση

Το νέο υβριδικό σύστημα συνδυάζει έναν τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα άμεσου ψεκασμού 1,8 λίτρων, ισχύος 109 ίππων, με δύο ηλεκτροκινητήρες. Ο ένας αποδίδει 50 ίππους, ενώ ο δεύτερος λειτουργεί ως μίζα/γεννήτρια υψηλής τάσης.

Το σύστημα συμπληρώνεται από μπαταρία χωρητικότητας 1,4 kWh και τάσης 230 V, καθώς και από αυτόματο ηλεκτρικό κιβώτιο ταχυτήτων. Το κιβώτιο διαθέτει τέσσερις σχέσεις για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και δύο επιπλέον για την ηλεκτρική λειτουργία, με τη συνεργασία των επιμέρους συστημάτων να επιτυγχάνεται χωρίς τη χρήση συμπλέκτη.

Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 155 ίππους, με μέγιστη ροπή 205 Nm. Σύμφωνα με την Dacia, το νέο σύνολο μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου έως και 40% σε σύγκριση με έναν αντίστοιχης απόδοσης συμβατικό κινητήρα. Επιπλέον, στην αστική οδήγηση τα δύο μοντέλα μπορούν να κινούνται αμιγώς ηλεκτρικά για έως και το 80% του χρόνου, ενώ ξεκινούν πάντα με ηλεκτρική λειτουργία.

Οι επιδόσεις και η κατανάλωση των δύο μοντέλων

Το Dacia Sandero Stepway Hybrid 155 επιταχύνει από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα σε 8,3 δευτερόλεπτα, ενώ η επιτάχυνση από τα 80 στα 120 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 6,1 δευτερόλεπτα. Η μέση κατανάλωση ανακοινώνεται στα 4,3 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα.

Το μεγαλύτερο Jogger Hybrid 155 χρειάζεται 9 δευτερόλεπτα για τα 0-100 χλμ./ώρα και 6,5 δευτερόλεπτα για την επιτάχυνση από τα 80 στα 120 χλμ./ώρα. Παρά τις διαφορετικές επιδόσεις, η ανακοινωμένη μέση κατανάλωση παραμένει ίδια, στα 4,3 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα.

Νέα φωτιστική ταυτότητα και οθόνη 10 ιντσών

Οι ανανεωμένες εκδόσεις των Sandero Stepway και Jogger αποκτούν νέα σχεδιαστικά στοιχεία, με πρωταγωνιστή τη φωτιστική υπογραφή LED σε σχήμα ανεστραμμένου «Τ» πάνω από τους προβολείς. Η νέα εμπρός γρίλια διαθέτει λεπτή γραμμή με λευκά στοιχεία τύπου pixel, η οποία δημιουργεί αντίθεση με τη μαύρη επιφάνειά της και συνδυάζεται με τον ανασχεδιασμένο προφυλακτήρα.

Στο πίσω μέρος, τα νέα φωτιστικά σώματα LED με σχεδίαση pixel διαφοροποιούν την εμφάνιση των δύο μοντέλων. Αντίστοιχα, στην καμπίνα ξεχωρίζουν οι νέοι αεραγωγοί του ταμπλό και η σχεδιαστική υπογραφή του ανεστραμμένου «Τ».

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται νέο σύστημα πολυμέσων με κεντρική οθόνη 10 ιντσών και δικτυωμένη πλοήγηση. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων έχει διαγώνιο 7 ιντσών και νέο περιβάλλον απεικόνισης, ενώ ανάλογα με την έκδοση διατίθεται και επαγωγικός φορτιστής smartphone. Στο Sandero Stepway Hybrid 155, ήδη από την έκδοση Expression, ο εξοπλισμός άνεσης περιλαμβάνει αυτόματο κλιματισμό και το σύστημα πρόσβασης και εκκίνησης χωρίς κλειδί Dacia Card.

Το Jogger παραμένει επταθέσιο

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Jogger είναι η δυνατότητα μεταφοράς έως επτά επιβατών, χάρη στις τρεις σειρές καθισμάτων. Η διάταξη είναι αμφιθεατρική, ώστε οι επιβάτες να έχουν πανοραμική θέα από τις θέσεις τους. Ο χώρος αποσκευών μεταβάλλεται ανάλογα με τη διαμόρφωση της καμπίνας. Με επτά θέσεις σε χρήση, η χωρητικότητα φτάνει τα 212 λίτρα. Με πέντε θέσεις και την τρίτη σειρά στη θέση της, αυξάνεται στα 631 λίτρα, ενώ με την τρίτη σειρά αφαιρεμένη και τις πλάτες της δεύτερης σειράς αναδιπλωμένες μπορεί να φτάσει τα 2.085 λίτρα.

Περισσότερα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης με αναγνώριση πεζών και δικύκλων, καθώς και το προηγμένο σύστημα παρακολούθησης του οδηγού. Προαιρετικά προσφέρεται πακέτο που συνδυάζει την κάμερα περιμετρικής θέασης Multiview, την αυτόματη εναλλαγή μεγάλης και μεσαίας σκάλας φώτων και τους ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες. Παράλληλα, το πλήκτρο My Safety επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στις ρυθμίσεις των συστημάτων υποβοήθησης.

Οι νέες υβριδικές εκδόσεις των Dacia Sandero Stepway και Jogger διατίθενται στην ελληνική αγορά με αυτόματο κιβώτιο και τις ακόλουθες τιμές λιανικής: