Ποιος θα πίστευε πριν από μερικές δεκαετίες ότι ένα οικογενειακό SUV θα μπορούσε να αφήσει πίσω του μια Ferrari Testarossa, μια Lamborghini Countach και μια Porsche 944 Turbo; Κι όμως, αυτό ακριβώς κατάφερε το νέο Skoda Elroq vRS σε μία εντυπωσιακή κόντρα επιτάχυνσης που διοργάνωσε η ίδια η τσεχική εταιρεία, αποδεικνύοντας πόσο έχουν αλλάξει οι ισορροπίες στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Στη γραμμή της εκκίνησης βρέθηκαν τρία από τα πιο εμβληματικά σπορ μοντέλα της δεκαετίας του ’80 απέναντι στο ταχύτερο μοντέλο παραγωγής που έχει κατασκευάσει μέχρι σήμερα η Skoda. Παρότι απέναντί του βρέθηκαν τρία από τα πιο εμβληματικά supercars της δεκαετίας του ’80, το ηλεκτρικό SUV εκμεταλλεύτηκε την άμεση απόδοση της ροπής των δύο ηλεκτροκινητήρων του και πέρασε πρώτο τη γραμμή του τερματισμού.

Το ταχύτερο Skoda παραγωγής

Το Elroq vRS αποτελεί σήμερα το γρηγορότερο μοντέλο παραγωγής στην ιστορία της Skoda. Εξοπλίζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, αποδίδοντας συνολικά 340 ίππους και προσφέροντας τετρακίνηση. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 5,4 δευτερόλεπτα, επίδοση που μέχρι πριν από λίγα χρόνια συναντούσαμε αποκλειστικά σε καθαρόαιμα σπορ αυτοκίνητα. Παράλληλα, παραμένει ένα πλήρως οικογενειακό SUV με πέντε θέσεις, μεγάλο χώρο αποσκευών 470 λίτρων και αεροδυναμικό συντελεστή Cd 0,26.

Από την άλλη πλευρά, οι αντίπαλοί του μόνο… τυχαίοι δεν ήταν. Η Lamborghini Countach 25th Anniversary κινείται από έναν ατμοσφαιρικό V12 5,2 λίτρων με 455 ίππους, η Ferrari Testarossa από έναν flat 12κύλινδρο κινητήρα 4,9 λίτρων με 390 ίππους, ενώ η Porsche 944 Turbo εφοδιάζεται με υπερτροφοδοτούμενο τετρακύλινδρο κινητήρα 2,5 λίτρων που απέδιδε 250 ίππους όταν βγήκε από το εργοστάσιο.

Το αποτέλεσμα μπορεί να μην αλλάζει την ιστορία των τριών θρυλικών μοντέλων, αποδεικνύει όμως με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο πόσο έχει εξελιχθεί η τεχνολογία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Εκεί όπου κάποτε κυριαρχούσαν αποκλειστικά τα εξωτικά supercars, σήμερα ακόμη και ένα οικογενειακό SUV μπορεί να εντυπωσιάσει στις επιταχύνσεις.

Το ηλεκτρικό SUV ολοκλήρωσε τη διαδρομή σε 19,19 δευτερόλεπτα, με τη Ferrari Testarossa να ακολουθεί σε 20,08 δευτερόλεπτα, τη Lamborghini Countach 25th Anniversary σε 21,22 δευτερόλεπτα και την Porsche 944 Turbo να τερματίζει σε 22,10 δευτερόλεπτα.

Βέβαια, η εικόνα αλλάζει όταν η απόσταση μεγαλώνει. Η τελική ταχύτητα του Elroq vRS περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χλμ./ώρα, όταν η Porsche μπορεί να φτάσει τα 261 χλμ./ώρα, η Ferrari τα 290 χλμ./ώρα και η Lamborghini ξεπερνά τα 300 χλμ./ώρα. Με άλλα λόγια, στη σύντομη επιτάχυνση το ηλεκτρικό SUV εκμεταλλεύεται το πλεονέκτημα της στιγμιαίας ροπής, όμως σε μια μεγάλη ευθεία τα κλασικά supercars θα έπαιρναν τελικά το πάνω χέρι.

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