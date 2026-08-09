Για να καταλάβει κανείς πόσο εντυπωσιακό είναι αυτό το νούμερο, παραδοσιακά η εξέλιξη ενός νέου μοντέλου απαιτεί αρκετά χρόνια. Ωστόσο η Audi ακολουθεί πλέον νέα στρατηγική και μάλιστα δημοσίευσε βίντεο διάρκειας 20 λεπτών, παρουσιάζοντας πώς το Nuvolari μετατράπηκε από τις πρώτες σχεδιαστικές γραμμές, σε ένα αυτοκίνητο που δοκιμάστηκε από τους οδηγούς της Audi στη Formula 1, Nico Hülkenberg και Gabriel Bortoleto.

Δανείζεται τεχνολογία από Lamborghini

Κάτω από το αμάξωμα κρύβεται ένα ιδιαίτερα προηγμένο plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης. Η Audi αξιοποίησε στοιχεία από τη Lamborghini Temerario, χρησιμοποιώντας τον 4λιτρο V8 twin-turbo κινητήρα σε συνδυασμό με τρεις ηλεκτροκινητήρες. Το αποτέλεσμα είναι 1.001 ίπποι, ξεπερνώντας ακόμα και την Temerario. Παράλληλα, το Nuvolari διαθέτει μεγαλύτερη μπαταρία 7,3 kWh, έναντι 3,8 kWh του ιταλικού supercar.

Έτσι για να πάρετε μια γεύση από τις «αρετές» του να σας πούμε ότι το Audi Nuvolari επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε 2,6 δευτερόλεπτα και από 0 στα 200 km/h σε 6,8 δευτερόλεπτα. Οι επιδόσεις αυτές υποστηρίζονται από τεχνολογίες όπως το quattro predictive ride, η ενεργή αεροδυναμική και το νέο Audi Space Frame (χωροδικτύωμα) με εξωτερικά μέρη από ανθρακονήματα.

Μόνο 499 αυτοκίνητα σε όλο τον κόσμο



Η Audi επιβεβαιώνει ότι η παραγωγή θα περιοριστεί σε μόλις 499 μονάδες παγκοσμίως, στοιχείο που το καθιστά ένα από τα πιο συλλεκτικά μοντέλα που έχει κατασκευάσει τα τελευταία χρόνια. Οι πρώτες παραδόσεις αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η τιμή εκκίνησης θα βρίσκεται κοντά στα 600.000 ευρώ.