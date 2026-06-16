Το Cupra Raval αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα στην ιστορία της ισπανικής μάρκας, καθώς δεν είναι μόνο το μικρότερο ηλεκτρικό της γκάμας, αλλά και το αυτοκίνητο που φιλοδοξεί να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή σε ένα ευρύτερο κοινό. Λίγους μήνες πριν ξεκινήσουν οι πρώτες παραδόσεις, η εταιρεία δημοσίευσε ένα βίντεο που αποκαλύπτει τη διαδρομή του μοντέλου μέσα από τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου στο Martorell της Ισπανίας.

Το εργοστάσιο έχει υποστεί μία από τις μεγαλύτερες μεταμορφώσεις στην ιστορία του, προκειμένου να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ηλεκτροκίνησης. Για την παραγωγή του Raval έχουν αναβαθμιστεί περίπου 160.000 τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων, ενώ η γραμμή παραγωγής εξοπλίστηκε με εκατοντάδες νέα αυτοματοποιημένα συστήματα και σύγχρονες διαδικασίες συναρμολόγησης.

Παράλληλα, μια αυτοματοποιημένη γέφυρα μήκους περίπου 600 μέτρων μεταφέρει τις μπαταρίες απευθείας από τη μονάδα συναρμολόγησης στη γραμμή παραγωγής των οχημάτων, εξασφαλίζοντας ταχύτερη και αποδοτικότερη κατασκευή.

Το Raval είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που θα κατασκευάζεται μαζικά στο Martorell και αποτελεί τον προπομπό μιας νέας οικογένειας μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων του Ομίλου Volkswagen. Μαζί με τα επερχόμενα Volkswagen ID. Polo και Skoda Epiq, βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MEB μικρών ηλεκτρικών μοντέλων, η οποία έχει σχεδιαστεί με στόχο τη μείωση του κόστους και την αύξηση της αποδοτικότητας.

Σε επίπεδο διαστάσεων, το νέο Cupra Raval έχει μήκος περίπου τέσσερα μέτρα και τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας των αστικών hatchback. Παρά το compact μέγεθός του, η εταιρεία υπόσχεται χώρους μεγαλύτερης κατηγορίας, εκμεταλλευόμενη τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής πλατφόρμας.

Η γκάμα περιλαμβάνει εκδόσεις με ισχύ έως 226 ίππους, ενώ η αυτονομία μπορεί να φτάσει έως και τα 450 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP. Οι κορυφαίες εκδόσεις χρησιμοποιούν μπαταρία 58 kWh και προσφέρουν επιδόσεις που φέρνουν το μικρό ηλεκτρικό της Cupra κοντά στη φιλοσοφία των παραδοσιακών hot hatch.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το Raval είναι το αυτοκίνητο που σηματοδοτεί τη νέα εποχή της Cupra, συνδυάζοντας σπορ σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και πιο προσιτή τιμή από τα μεγαλύτερα ηλεκτρικά μοντέλα της μάρκας.