Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει μέρα με τη μέρα τη ζωής μας, προσφέροντας πρωτόγνωρες δυνατότητες σε όλους τους τομείς. Φυσικά, ένας από αυτούς είναι και η αυτοκίνηση, με το συγκεκριμένο άρθρο να είναι η μεγαλύτερη απόδειξη.

Περίεργος να δει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η AI τεχνολογία, ένας επαγγελματίας σχεδιαστής έθεσε στον εαυτό του μια πρόκληση: να δημιουργήσει ένα ολόκληρο πρωτότυπο αυτοκίνητο σε μια μόνο μέρα, ξεκινώντας με μερικά σκίτσα σχεδιασμένα στο χέρι και καταλήγοντας σε φωτορεαλιστικές απεικονίσεις υψηλής ανάλυσης, εξ ολοκλήρου από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο άνθρωπος πίσω από αυτό το πείραμα είναι ο Antonin Cohen, ένας Γάλλος σχεδιαστής αυτοκινήτων που εργάζεται αυτή τη στιγμή για τη Ford Europe στην Κολωνία της Γερμανίας. Πριν από αυτόν τον ρόλο, εργαζόταν στην Kia, όπου συνέβαλε στο σχεδιασμό του Sportage πέμπτης γενιάς. Ο Antonin μιλώντας στο Carscoops δήλωσε ότι αρχικά δεν ήταν οπαδός της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά η οπτική του άλλαξε αφού αφιέρωσε λίγο χρόνο εξερευνώντας τι μπορούσαν πραγματικά να κάνουν τα AI εργαλεία.

Ο Cohen εφάρμοσε τη νέα τεχνολογία σε ένα προσωπικό project που ανέπτυξε στον ελεύθερο χρόνο του, ένα φουτουριστικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο με το σήμα της Lexus. Ξεκίνησε με δύο σκίτσα που έδειχναν το μπροστινό και το πίσω μέρος ενός κομψού, χαμηλού τρίθυρου hatchback. Από εκεί και πέρα, η Τεχνητή Νοημοσύνη ανέλαβε, δημιουργώντας ένα πλήρες σύνολο βασισμένο στις δημιουργικές του προτροπές.

Ακόμα και τα πιο εκπαιδευμένα μάτια, είναι δύσκολο να διακρίνουν τις απεικονίσεις που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Cohen δημιούργησε επίσης εικόνες «από τα παρασκήνια» που δείχνουν ανθρώπους με τεχνητή νοημοσύνη να προετοιμάζουν το αυτοκίνητο για μια φανταστική φωτογράφιση τύπου. Το πρωτότυπο φαίνεται ιδιαίτερα εντυπωσιακό σε μια βαθιά πορτοκαλί απόχρωση σε συνδυασμό με μαύρη οροφή, κολόνες, λεπτομέρειες και ζάντες που δημιουργούν αντίθεση.

Ορισμένες εικόνες αποκαλύπτουν ακόμη και το εσωτερικό, με ένα ευρύ ψηφιακό πιλοτήριο και μια κεκλιμένη κεντρική κονσόλα. Μία έκδοση συνδυάζει λευκά δερμάτινα υλικά με ελάχιστη διακόσμηση, ενώ μια άλλη επιλέγει μια πιο ανάγλυφη αίσθηση, συνδυάζοντας μπλε ταπετσαρία με ξύλινες λεπτομέρειες.

Το πρωτότυπο Lexus μπορεί να είναι αμιγώς ψηφιακό, αλλά η διαδικασία πίσω από αυτό υπογραμμίζει πώς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να υποστηρίξουν, αντί να αντικαταστήσουν, το όραμα ενός σχεδιαστή.

