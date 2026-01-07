Πολλά έχουν ακουστεί για τα γεμάτα τεχνολογίες νέα αυτοκίνητα. Αρκετοί λένε πως παρά-έχουν βοηθήματα ενώ άλλοι δεν ξέρουν καν τα ονόματα τους ή τι κάνουν. Η αλήθεια είναι πως η αυτοκίνηση τα τελευταία 10 χρόνια έχει κάνει τεράστιο άλμα, και κάποιος που τώρα θα δώσει το 20ετίας Ι.Χ. του παίρνοντας ένα καινούργιο, θα είναι σα να μπαίνει σε διαστημόπλοιο.

Όμως, όλη αυτή η εξέλιξη των τεχνολογιών, είχε, έχει και θα έχει ως στόχο, τα λιγότερα τροχαία. Πλέον τα σύγχρονα Ι.Χ. έχουν δεκάδες συστήματα υποβοήθησης οδηγού, που λειτουργούν συνεχώς στο παρασκήνιο για να εξασφαλίσουν πως θα φτάσεις σώος στον προορισμό σου. Μεγαλύτερη απόδειξη το παρακάτω βίντεο από περιστατικό που συνέβη στις Η.Π.Α. όταν και ο οδηγός ενός Kia Sportage αποκοιμήθηκε στο τιμόνι του, καθώς ήταν εξαντλημένος μετά από 20ωρη βάρδια (σύμφωνα με την αστυνομία).

Όπως θα δείτε και στο βίντεο, ο οδηγός έχει αποκοιμηθεί και το αυτοκίνητο συνέχιζε να κινείται με ταχύτητες κοντά στα 60χλμ./ώρα (χωρίς να είναι ενεργοποιημένο το cruise control). Με τον ίδιο να μην ελέγχει το τιμόνι, το όχημα στις ανοιχτές στροφές του αυτοκινητοδρόμου, παρέμενε εντός της λωρίδας, χάρη στις συνεχείς διορθώσεις του συστήματος ενεργής διατήρησης της λωρίδας.

Καταλαβαίνετε πως εάν δεν υπήρχε αυτό το σύστημα, η κατάσταση θα είχε εξελιχθεί σε απόλυτη τραγωδία. Τελικά το περιπολικό που ενημερώθηκε για την περίεργη πορεία του Kia, αντί να επιλέξει μία πιο ήπια τακτική, επέλεξε την αγαπημένη pit maneuver, χτυπώντας το στο πίσω μέρος (αχρείαστο κατά τη γνώμη μας).

«Αφού μίλησαν με τον οδηγό, οι αστυνομικοί έμαθαν ότι είχε εργαστεί σερί 20 ώρες», δήλωσε η Αστυνομία της Οκλαχόμα. «Αφού έφυγε από τη δουλειά, ο οδηγός σταμάτησε για να φάει και στη συνέχεια άρχισε να οδηγεί προς το σπίτι με ενεργοποιημένο το σύστημα υποβοήθησης λωρίδας του οχήματος. Το όχημα διατήρησε σταθερή ταχύτητα περίπου 60χλμ./ώρα. Οι αστυνομικοί λένε ότι το cruise control δεν ήταν ενεργοποιημένο και δεν είναι σίγουροι πώς ο οδηγός διατήρησε σταθερή ταχύτητα, αλλά είναι βέβαιοι ότι δεν υπήρξε νεκρός λόγω του Lane Keep Assist».

Χάρη στην συγκεκριμένη τεχνολογία, το χειρότερο μέρος αυτής της κατάστασης για τον εν λόγω οδηγό, εκτός από τη ζημιά που προκλήθηκε από το χτύπημα του αστυνομικού, ήταν ένα πρόστιμο, μια αμήχανη συζήτηση και μια συνοδεία προς το σπίτι.

Πηγή: Carscoops