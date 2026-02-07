Ένα από τα πιο εμβληματικά μονοθέσια στην ιστορία της Formula 1 άλλαξε χέρια πρόσφατα, σε μια δημοπρασία που είχε την προσοχή των συλλεκτών και των φίλων του σπορ σε όλο τον κόσμο. Το μονοθέσιο με το οποίο ο Michael Schumacher πανηγύρισε την πρώτη του νίκη σε αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος F1 βρήκε νέο ιδιοκτήτη με τιμή που 5 εκατομμύρια ευρώ.

Το μονοθέσιο της Benetton που οδηγούσε ο Schumacher στον θρυλικό Αγώνα του Βελγίου το 1994, όταν κατέκτησε την πρώτη του νίκη στη Formula 1, αποτελεί ένα από τα πλέον ιστορικά αυτοκίνητα στην ιστορία του αθλήματος. Ένα αυτοκίνητο με αναμφισβήτητη αξία για τους συλλέκτες, που συνδέεται άμεσα με την αρχή της ανοδικής πορείας ενός οδηγού που έμελλε να γίνει θρύλος.

Η δημοπρασία συγκέντρωσε το ενδιαφέρον παγκόσμιων συλλεκτών, επενδυτών και απλών φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς όλοι θέλουν μερίδιο από την αγωνιστική ιστορία. Πάντως, η τελική τιμή των 5 εκατ. δεν πλησίασε τις εκτιμήσεις των ειδικών, οι οποίοι έκαναν λόγο για 8 με 9 εκατομμύρια.

Το συγκεκριμένο μονοθέσιο φέρει το «παράσημο» πως ήταν ένα από τα πρώτα αυτοκίνητα με τα οποία ο νεαρός Γερμανός έδειξε στον κόσμο την ικανότητά του να διαχειρίζεται ταχύτητες, στρατηγική αγώνα και ψυχραιμία σε έναν χώρο όπου οι διαφορές μεταξύ νίκης και ήττας μετρώνται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Αυτές οι δημοπρασίες, όπως συχνά συμβαίνει με ιστορικά αυτοκίνητα που συνδέονται με κρίσιμες στιγμές στην καριέρα μεγάλων οδηγών, δεν απευθύνονται μόνο σε «τυπικούς συλλέκτες». Πολλοί επενδυτές βλέπουν σε τέτοια μονοθέσια μια σταθερή επένδυση σε βάθος χρόνου, με την αξία τους να αυξάνεται σταθερά όσο μεγαλώνει η ιστορική σημασία και η σπανιότητά τους.

Μετά την αγωνιστική χρήση (συνολικά 5 αγώνες την ίδια χρονιά), το μονοθέσιο πέρασε σε συλλογές και εκθέσεις. Έμεινε για χρόνια στο αρχειοφυλάκιο της ομάδας Renault (η οποία είχε αγοράσει τη Benetton) και στη συνέχεια πέρασε σε ιδιωτική κατοχή μετά από πλήρη αποκατάσταση που περιελάμβανε ανακατασκευή κινητήρα και κιβωτίου.

Μονοθέσια που έχουν σχέση με τη διαδρομή του Schumacher στην F1 έχουν σημειώσει σημαντικά υψηλές τιμές σε δημοπρασίες τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, μία Ferrari F2001 που οδηγούσε ο Schumacher πωλήθηκε σε δημοπρασία στο Μονακό το 2025 για σχεδόν 16 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας ρεκόρ για μονοθέσιο Ferrari της F1.