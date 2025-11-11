Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Δεν είναι μυστικό πως από το 2002, η Porsche Cayenne έχει γράψει το απόλυτο success story, αντιπροσωπεύοντας τον ιδανικό συνδυασμό απόδοσης, πρακτικότητας και ποιότητας.

Με την Cayenne Electric, η Porsche ανοίγει τώρα ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία, προσφέροντας νέα επίπεδα δυναμικής οδήγησης, άνεσης και αποδοτικότητας. Βασισμένη στην τελευταία αρχιτεκτονική ηλεκτρικών οχημάτων της Porsche, η Cayenne Electric θέλει να θέσει νέα πρότυπα στην κατηγορία των SUV, τόσο όσον αφορά την απόδοση και τη δυνατότητα φόρτισης όσο και την άνεση και την ψηφιακή συνδεσιμότητα.

Να τονίσουμε πως η Cayenne Electric, έρχεται να συμπληρώσει την υπάρχουσα γκάμα εκδόσεων με κινητήρα εσωτερικής καύσης και plug-in υβριδικών και όχι να την αντικαταστήσει.

Η Porsche θα μεταδώσει την παγκόσμια πρεμιέρα της Cayenne Electric στις 19 Νοεμβρίου 2025 στις 15:00 CET στο Porsche Newsroom – στο newsroom.porsche.com, στο κανάλι της Porsche στο YouTube και στο LinkedIn.

Λίγο αργότερα, στις 22 και 23 Νοεμβρίου, η Cayenne Electric θα γιορτάσει την πρεμιέρα της στο πέμπτο φεστιβάλ Icons of Porsche στο Ντουμπάι, μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις μάρκας στην περιοχή. Πέρυσι, περίπου 28.000 λάτρεις των σπορ αυτοκινήτων από όλο τον κόσμο βρέθηκαν στον εκθεσιακό χώρο με θέμα την Porsche.

Έτσι θα είναι το εσωτερικό της ηλεκτρικής Porsche Cayenne



Η εταιρία πριν μερικές μέρες, έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία από το εσωτερικό του μοντέλου και όπως βλέπετε και εσείς, η Cayenne Electric διαθέτει τις περισσότερες οθόνες από οποιαδήποτε Porsche μέχρι σήμερα. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 14,25 ιντσών και η προαιρετική οθόνη συνοδηγού 14,9 ιντσών πλαισιώνουν μια καμπύλη οθόνη OLED 12,25 ιντσών, η οποία εκτείνεται στην κεντρική κονσόλα και στεγάζει τις περισσότερες λειτουργίες. Η παρεχόμενη όμως πληροφορία για τον οδηγό δεν τελειώνει εκεί, μιας και υπάρχει (προαιρετικά) και ένα Head Up Display 87 ιντσών. Η τεχνολογία επεκτείνεται επίσης στο Porsche Digital Key, το οποίο μπορεί να κοινοποιηθεί σε έως και επτά χρήστες, και σε έναν νέο φωνητικό βοηθό με τεχνητή νοημοσύνη.

Πάνω από 1.000 ίππους;

Πέρα από το εσωτερικό, η Porsche έχει δώσει και μερικές τεχνικές πληροφορίες. Σύμφωνα με αυτές, η κορυφαία έκδοση με launch control θα έχει πάνω από 1.073 ίππους και ροπή 1.500 Nm, με το 0-100 χλμ./ώρα να έρχεται σε λιγότερο από τρία δευτερόλεπτα. Η μπαταρία θα είναι ιόντων λιθίου 113 kWh και με μια πλήρη φόρτιση, η αυτονομία θα είναι περίπου στα 600 χλμ.

Θα αποκαλυφθούν όλα στις 19 Νοεμβρίου.