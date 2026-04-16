Η Kia τα πήγε περίφημα το 2026, καθώς σημείωσε νέο ρεκόρ πωλήσεων με συνολικά 3.135.803 οχήματα να διατίθενται στην παγκόσμια αγορά, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα πιο δημοφιλή μοντέλα της χρονιάς ήταν τα SUV Sportage, Seltos και Sorento.

Τώρα η κορεάτικη εταιρία, αφού ανανέωσε το Seltos, αποφάσισε να το φέρει για πρώτη φορά και στην Ευρώπη, όντας ουσιαστικά μία θερμική εναλλακτική στο αμιγώς ηλεκτρικό Kia EV3.

Το μοντέλο έχοντας μήκος 4.430 χλστ., πλάτος 1.830 χλστ. ύψος 1.600 χλστ. με μεταξόνιο 2.690 χλστ. και πορτπαγκάζ 536λτ. είναι ένα οικογενειακό C-SUV, το οποίο τοποθετείται λίγο κάτω από το Sportage στην γκάμα.

Σχεδιαστικά, όπως ήταν αναμενόμενο, το ανανεωμένο Seltos, υιοθετεί την πλέον εξελιγμένη σχεδιαστική γλώσσα της μάρκας η οποία πατάει στην φιλοσοφία “Opposites United”. Έτσι, αποκτά μπροστά τα φώτα ημέρας Star Map της Kia, ενώ στο πίσω μέρος η ενιαία οριζόντια LED λωρίδα, ενώνεται με δύο κάθετες στις άκρες. Παράλληλα, όπως αρμόζει η εποχή για λόγους αεροδυναμικής, οι λαβές των θυρών είναι χωνευτές, ενώ υπάρχουν και ράγες οροφής.

Και στο εσωτερικό της καμπίνας, το Seltos ακολουθεί τη νέα μοντέρνα τάση, αποκτώντας δύο οθόνες 12.3 ιντσών σε ενιαίο πλαίσιο. Ανάμεσά τους υπάρχει το πάνελ χειρισμού του κλιματισμού, ενώ το παρών δίνουν και παραδοσιακά μπουτόν για βασικές λειτουργίες. Στα highlight του είναι το head-up display, η πανοραμική ηλιοροφή, ο ambient φωτισμός 64 χρωμάτων, το ηχοσύστημα Harman Kardon, αλλά και το τετραγωνισμένο τιμόνι.

Ανάλογα με την αγορά, το νέο Kia Seltos θα διατίθεται αρχικά με τρεις επιλογές βενζινοκινητήρων, ενώ σύντομα θα ακολουθήσει και μία υβριδική (η οποία πιστεύουμε πως θα προτιμηθεί στην αγορά της Ευρώπης). Αρχικά θα προσφέρεται με 1.600άρη T-GDI απόδοσης 180 ίππων σε συνδυασμό με 6άρι χειροκίνητο κιβώτιο. Ακολουθεί η ισχυρότερη έκδοση με τον ίδιο κινητήρα και ροπή, αλλά ιπποδύναμη 193 ίππων με οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο και προαιρετική τετρακίνηση. Παράλληλα θα προσφέρεται και με 2λιτρο ατμοσφαιρικό μοτέρ 149 ίππων.

Η κατασκευή του έχει ξεκινήσει ήδη και η πανευρωπαϊκή του παρουσίαση αναμένεται στο δεύτερο μισό του τρέχοντος έτους.