Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το ολοκαίνουργιο Twingo E-Tech τέταρτης γενιάς πρόκειται να κάνει το ντεμπούτο του στις 6 Νοεμβρίου, σε λιγότερο από ένα μήνα από τώρα.

Όπως και με το Renault 5 EV, το νέο Twingo εμπνέεται σχεδιαστικά από ένα Renault περασμένων δεκαετιών, στην προκειμένη περίπτωση από το Twingo πρώτης γενιάς της δεκαετίας του 1990. Επομένως, είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει κάποια νοσταλγικά συναισθήματα, σε όσους θυμούνται το πρώτο μοντέλο, ενώ θα έχει και πολλά μοντέρνα στοιχεία για να κερδίσει το νεανικό κοινό.

Κρίνοντας από αυτές τις νέες φωτογραφίες teaser και το περσινό concept, το νέο μοντέλο θα έχει αρκετά funky χαρακτήρα.

Η σύγχρονη τεχνολογία LED δημιουργεί ένα… καρτουνίστικο πρόσωπο, με την ίδια υπογραφή με τα μεγάλα μάτια να επαναλαμβάνεται στο πίσω μέρος. Το παρμπρίζ εκτείνεται προς τα μπροστά συμπιέζοντας το μέγεθος του καπό, αλλά σε αντίθεση με το δίθυρο αρχικό Twingo, αυτό θα είναι αυστηρά τετράθυρο.

Το εσωτερικό προορίζεται να είναι εξίσου μοντέρνα «ρετρό» με το εξωτερικό, και έχει μια ευρύχωρη και λειτουργική διάταξη. Το ευάερο και αιωρούμενο κυλινδρικό ταμπλό βοηθάει στην επίτευξη αυτού του στόχου καθώς στεγάζει μια οθόνη οργάνων 7 ιντσών και μια οθόνη αφής 10,1 ιντσών. Είναι αξιοσημείωτο ότι το αυτοκίνητο διαθέτει τον ίδιο μοχλό στο πάνω δεξιά μέρος του τιμονιού με το Renault 5, για την ενεργοποίηση των λειτουργιών του κιβωτίου ταχυτήτων P, N, R και D. Υπάρχουν επίσης τρία μεγάλα περιστροφικά χειριστήρια για τον κλιματισμό κάτω από την οθόνη αφής. Δεξιά από αυτό βρίσκεται το κόκκινο κουμπί για τα αλάρμ, αριστερά του οποίου υπάρχει ένα δυσδιάκριτο κουμπί εκκίνησης.

Το βασικό 5 E-Tech της Renault αποδίδει 120 ίππους και προσφέρει αυτονομία 312 χλμ. από μια μπαταρία 40 kWh, αλλά μην εκπλαγείτε αν οι προδιαγραφές του Twingo μειωθούν για να γίνει πραγματικότητα η τιμή του κάτω των 20.000 ευρώ. Το πρόσφατα ανανεωμένο Dacia Spring του ομίλου, για παράδειγμα, είναι εξοπλισμένο με μπαταρία LFP 24,3 kWh και προσφέρει αυτονομία 225 χλμ. Σε κάθε περίπτωση, θα μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες στις 6 Νοεμβρίου.