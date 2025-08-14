Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το FBI δημοσίευσε στατιστικά στοιχεία για την εγκληματικότητα στις Η.Π.Α τη χρονιά που μας πέρασε (2024). Σύμφωνα με αυτά, ενώ η εγκληματικότητα έχει μειωθεί, ένας άνθρωπος δολοφονείται κάθε 31,1 λεπτά. Εμείς όμως δεν θα εμβαθύνουμε σε αυτό το τρομαχτικό νούμερο, αλλά σε ένα άλλο, που αφορά τα οχήματα.

Σύμφωνα λοιπόν με Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI), πέρυσι σημειώθηκαν 880.327 κλοπές Ι.Χ., πράγμα που σημαίνει ότι υπήρχαν 258,8 ανά 100.000 κατοίκους. Ενώ αυτό ακούγεται πολύ, το γραφείο δήλωσε ότι στην πραγματικότητα, ο αριθμός αυτός μειώθηκε κατά 18,6% από το 2023. Όμως, το FBI σημείωσε ότι οι κλοπές είναι 8,9% υψηλότερες από το 2020 και 24,3% υψηλότερες από το 2015.

Αυτό σημαίνει ότι η κλοπή αυτοκινήτων εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, παρά τη σημαντική πτώση που σημειώθηκε πέρυσι. Μάλιστα, το 2024 αναφέρθηκε κλοπή ενός αυτοκινήτου κάθε 35,9 δευτερόλεπτα, συνολικά δηλαδή σε όλη τη χρονιά, 880.327. Ένα νούμερο που ακούγεται μεγάλο αλλά… υποδηλώνει μία καλύτερη εικόνα, καθώς είναι για πρώτη φορά εδώ και 5 χρόνια, κάτω από το εκατομμύριο.