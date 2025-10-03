Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ήταν Οκτώβριος του 2024 όταν η McLaren αποκάλυψε για πρώτη φορά το νέο υπεραυτοκίνητο της, την W1. Ένα σύνολο το οποίο ευελπιστεί να γράψει ιστορία όπως η θρυλική McLaren F1 που έχει μπει στο hall of fame της αυτοκίνησης, αλλά και η διάδοχος της P1.

Η νέα W1 λοιπόν, είναι το ταχύτερο και ακριβότερο μοντέλο στην ιστορία της βρετανικής φίρμας. Πιο συγκεκριμένα εξοπλίζεται με νέο V8, 4 λίτρων, με διπλή υπερτροφοδότηση και υποβοήθηση από μπαταρία. Αποδίδει συνδυαστικά 1.275 ίππους και 1.339 Nm ροπής, επιτρέποντας της επιτάχυνσης 0-100 χλμ/ώρα σε 2,7 δευτερόλεπτα και ηλεκτρονικά περιορισμένη τελική ταχύτητα στα 349χλμ/ώρα.

Ο νέος κινητήρας «MPH-8», κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από την αρχή. Αποδίδει 929 ίππους και έχει την υψηλότερη απόδοση από οποιονδήποτε κινητήρα της McLaren που έχει παραχθεί ποτέ: 233 ίππους ανά λίτρο. Ο νέος V8 συνοδεύεται από ένα «E-Module», το οποίο αποτελείται από έναν ηλεκτροκινητήρα, μια μονάδα ελέγχου και μια μπαταρία 1,4 κιλοβατώρων. Αυτή η προσθήκη παρέχει επιπλέον 346 ίππους και επιτρέπει στη McLaren W1 να κινείται μόνο με ηλεκτρική ενέργεια για μόλις 2.5χλμ.

Η εταιρία έχει ανακοινώσει πως οι πρώτες παραδόσεις του μοντέλου θα γίνουν το 2026, και μόλις δημοσίευσε βίντεο που την δείχνει να πηγαίνει στα όρια, στην πίστα Silverstone.

Μπορεί να μην διαθέτει την διαχρονική ομορφιά της P1, αλλά φαίνεται ακόμη πιο επιβλητική, κυρίως λόγω της τεράστιας αεροτομής που εκτείνεται από το πίσω μέρος.

Η McLaren δήλωσε πως πέρασε περισσότερες από 350 ώρες στην αεροδυναμική σήραγγα με την W1 και δοκίμασε περισσότερα από 5.000 επιμέρους σημεία για να διασφαλίσει ότι πρόκειται για το πιο αεροδυναμικό supercar που έχει κατασκευάσει ποτέ η εταιρεία. Παράλληλα, οι σφυρήλατες εξαπίστονες δαγκάνες εμπρός και οι τετραπίστονες δαγκάνες πίσω με ανθρακοκεραμικούς δίσκους βοηθούν στο να φρενάρει με μεγάλη σταθερότητα ακόμα και σε υψηλές ταχύτητες.

Δεν είναι τυχαίο που κοστίζει 2 εκατ. ευρώ. θα περάσει τη γραμμή παραγωγής περίπου 30 φορές και φυσικά έχουν προπουληθεί όλες.