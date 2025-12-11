Η Subaru Motorsports μαζί με την Vermont Sportcar έφτιαξαν ένα Subaru… πολυβόλο 670 ίππων και 920 Nm ροπής (βασισμένο στο Subaru Brat του 1978), κομμένο και ραμμένο για τον showman οδηγό Travis Pastrana. Ο συγκεκριμένος βρέθηκε στην Αυστραλία και πραγματοποίησε το νέο Gymkhana 11 κάνοντας απίστευτα κόλπα και άλματα που κόβουν την ανάσα.

Το επεισόδιο ονομάζεται “Aussie Shred” και λαμβάνει χώρα σε πολλά εμβληματικά μέρη της Αυστραλίας, μετά από αρκετή μελέτη της Hoonigan. Ο Pastrana οδηγεί κυριολεκτικά παντού, στο χώμα, στον αέρα ακόμα και… στο νερό.

Η αλήθεια είναι πως η Hoonigan προσπαθούσε εδώ και μία 10ετία να γυρίσει ένα Gymkhana στην Αυστραλία, όμως η κυβέρνηση έριχνε… άκυρο με το φόβο μήπως ντόπιοι οδηγοί προσπαθήσουν να αντιγράψουν τα θεαματικά κόλπα. Φέτος όμως η εταιρία πήρε το πράσινο φως και έτσι κατάφερε να γυρίσει το πιο “τρελό” επεισόδιο της σειράς, όπως η ίδια ανακοινώνει.

Δείτε το βίντεο:

Εάν θα ακολουθήσει και 12ο Gymhkana ή όχι, είναι αβέβαιο. Το μόνο σίγουρο είναι πως ότι και να αποφασίσει να δημιουργήσει στο μέλλον η Hoonigan, θα είναι άκρως θεαματικό.