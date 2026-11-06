Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η ιδέα ότι ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 500χλμ./ώρα έμοιαζε σχεδόν απίθανη. Η BYD, όμως, μέσω της πολυτελούς μάρκας Yangwang, έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα καινα γράψει ιστορία. Το εντυπωσιακό hypercar U9 Xtreme έφτασε τα 503,17χλμ./ώρα, κατακτώντας τον τίτλο του ταχύτερου αυτοκινήτου παραγωγής στον κόσμο, ανεξαρτήτως συστήματος κίνησης.

Το ρεκόρ σημειώθηκε την 1η Νοεμβρίου 2026, σε κλειστό για την κυκλοφορία τμήμα του αυτοκινητόδρομου Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road, στην περιοχή Al Dhafra του Άμπου Ντάμπι. Πίσω από το τιμόνι βρισκόταν και πάλι ο Γερμανός οδηγός αγώνων Marc Basseng, ο οποίος είχε οδηγήσει το ίδιο μοντέλο και στην προηγούμενη προσπάθεια που είχε πραγματοποιηθεί στη Γερμανία.

Η νέα επίδοση ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 496,22χλμ./ώρα, το οποίο είχε καταγράψει επίσης το U9 Xtreme τον Σεπτέμβριο του 2025 στην πίστα δοκιμών ATP Papenburg. Αυτή τη φορά, όμως, η κινεζική εταιρεία πέρασε σε μια εντελώς διαφορετική κατηγορία ταχύτητας, καταφέρνοντας να ξεπεράσει ένα όριο που για δεκαετίες αποτελούσε στόχο των κορυφαίων κατασκευαστών αυτοκινήτων.

Τέσσερα ηλεκτρικά μοτέρ και πάνω από 3.000 ίπποι

Για να πετύχει μια τέτοια επίδοση, το Yangwang U9 Xtreme δεν αρκείται σε μια απλή αναβάθμιση του ήδη εντυπωσιακού U9. Διαθέτει τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε τροχό, με τη συνδυαστική ισχύ να ξεπερνά τους 3.000 ίππους. Η BYD αναφέρει ότι κάθε ηλεκτροκινητήρας μπορεί να φτάσει έως τις 30.000 σ.α.λ., ενώ η ειδική ισχύς του αυτοκινήτου αγγίζει τους 1.217 ίππους ανά τόνο.

Το σύστημα τετρακίνησης e4 Platform διαχειρίζεται ανεξάρτητα τη ροπή σε κάθε τροχό, πραγματοποιώντας περισσότερες από 100 παρεμβάσεις το δευτερόλεπτο. Με αυτόν τον τρόπο, το αυτοκίνητο μπορεί να ελέγχει με εξαιρετική ακρίβεια την πρόσφυση και τη συμπεριφορά του ακόμη και σε ταχύτητες που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε μόνο σε θεωρητικές συζητήσεις γύρω από τα hypercars.

Εξίσου σημαντική είναι η ηλεκτρική αρχιτεκτονική των 1.200 Volt, η οποία αποτελεί, σύμφωνα με την BYD, την πρώτη εφαρμογή τέτοιου συστήματος σε αυτοκίνητο παραγωγής. Μπορεί να διαχειριστεί ένταση ρεύματος έως 1.000 Ampere, συμβάλλοντας στην καλύτερη ενεργειακή απόδοση και στη διαχείριση της θερμότητας που παράγεται όταν οι τέσσερις ηλεκτροκινητήρες λειτουργούν στα όριά τους.

Ανάρτηση που γέρνει στις στροφές σαν μοτοσικλέτα

Για τον έλεγχο του αμαξώματος, το U9 Xtreme χρησιμοποιεί το σύστημα DiSus-X, με ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ διπλής βαλβίδας. Το σύστημα μπορεί να αναπτύξει ενεργή δύναμη έως 50 kN μέσα σε μόλις 120 χιλιοστά του δευτερολέπτου, προσαρμόζοντας ανεξάρτητα τη λειτουργία της ανάρτησης σε κάθε τροχό. Μάλιστα, η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στο αυτοκίνητο να παίρνει κλίση προς το εσωτερικό της στροφής, όπως μια μοτοσικλέτα, φτάνοντας σύμφωνα με την BYD έως τις 2,43 μοίρες υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Στόχος είναι η διατήρηση της επαφής των ελαστικών με την άσφαλτο και η μεγιστοποίηση της πρόσφυσης.

Μόλις 30 αυτοκίνητα θα κατασκευαστούν

Το Yangwang U9 Xtreme δεν πρόκειται να αποτελέσει ένα μοντέλο μαζικής παραγωγής. Η BYD έχει ανακοινώσει ότι θα κατασκευαστούν μόλις 30 αυτοκίνητα παγκοσμίως, με κάθε ιδιοκτήτη να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει εξατομικευμένες λεπτομέρειες στη διαμόρφωσή του. Αξίζει να σημειωθεί ότι το U9 Xtreme έχει ήδη αποδείξει τις δυνατότητές της και στην πίστα του Nürburgring, όπου έχει καταγράψει χρόνο 6 λεπτών και 59,157 δευτερολέπτων, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ για ηλεκτρικό αυτοκίνητο παραγωγής.