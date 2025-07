Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το φετινό Goodwood Festival of Speed ολοκληρώθηκε επίσημα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σε αυτή τη γιορτή της αυτοκίνησης, συμμετείχαν μερικά από τα ταχύτερα, σπανιότερα και νεότερα οχήματα του πλανήτη, κάνοντας την ανάβαση των 1.8χλμ. όσο πιο γρήγορα μπορούσαν.

Με την τέταρτη ημέρα της εκδήλωσης να έχει πλέον ολοκληρωθεί, ένα όχημα ολοκλήρωσε τη διαδρομή ταχύτερα από οποιοδήποτε άλλον: Το ηλεκτρικό Ford SuperTruck με οδηγό τον Romain Dumas, ολοκλήρωσε τη διαδρομή με έναν εκπληκτικό χρόνο 43,23 δευτερολέπτων – τον τέταρτο ταχύτερο όλων των εποχών για χρονομετρημένες διαδρομές.

Is the #Ford Supertruck your favourite to win this year’s #FOS Timed Shoot-Out? Romain Dumas (@RomainDumas) never fails to impress us on the Hill but this year he’s looking extra lively. We’ve got our eyes on this one… Do you think Dumas can repeat his 2024 victory? pic.twitter.com/sIz36wnagH

— Goodwood FOS (@fosgoodwood) July 10, 2025