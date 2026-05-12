Στον κόσμο των drag races έχουμε δει απίστευτα πράγματα, όμως αυτό που πέτυχε ο Shawn Langdon τις τελευταίες ημέρες ξεπερνά σχεδόν κάθε λογική. Ο οδηγός της Kalitta Motorsports κατάφερε να σημειώσει τη γρηγορότερη επίσημη διαδρομή στην ιστορία, κάνοντας το 300άρι (το συγκεκριμένο πρωτάθλημα έχει πίστα 1.000 πόδια, δηλ. 300 μ.) σε μόλις 3,724 δευτερόλεπτα και φτάνοντας τα 555 χλμ./ώρα.

Το ρεκόρ σημειώθηκε στο South Georgia Motorsports Park στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο του NHRA Southern Nationals, και ουσιαστικά επαναπροσδιορίζει τα όρια των dragster races.

Τα συγκεκριμένα «τέρατα» θεωρούνται από πολλούς τα πιο ακραία αγωνιστικά οχήματα που υπάρχουν. Χρησιμοποιούν κινητήρες 12.000 ίππων, καίνε nitromethane αντί για απλή βενζίνη και η επιτάχυνσή τους είναι τόσο βίαιη που οι οδηγοί δέχονται δυνάμεις μεγαλύτερες από αυτές που βιώνουν οι αστροναύτες κατά την εκτόξευση.

Για να καταλάβει κανείς τι σημαίνει αυτή η επίδοση, ένα σύγχρονο supercar χρειάζεται περίπου 10-12 δευτερόλεπτα για να φτάσει τα 300 χλμ./ώρα. Το Top Fuel του Langdon ξεπέρασε τα 500 χλμ./ώρα πριν καν ολοκληρωθούν τέσσερα δευτερόλεπτα.

Έσπασε το ρεκόρ της Brittany Force

Με το πέρασμα των 555χλμ./ώρα, ο Langdon κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ ταχύτητας που είχε σημειώσει η Brittany Force το 2025 στην Indianapolis Raceway Park. Παράλληλα, η επίδοση των 3,724 δευτερολέπτων τον φέρνει πολύ κοντά και στο απόλυτο ρεκόρ χρόνου της κατηγορίας, το οποίο παραμένει στα 3,623 δευτερόλεπτα.

Μάλιστα, στα 555 χλμ./ώρα τα ελαστικά περιστρέφονται με πάνω από 4.000 στροφές ανά λεπτό, ενώ η κατανάλωση καυσίμου είναι τόσο ακραία που ένας κινητήρας Top Fuel «καίει» περισσότερα λίτρα ανά δευτερόλεπτο από όσα καταναλώνει ένα επιβατικό αυτοκίνητο σε ολόκληρη διαδρομή.