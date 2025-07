Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Εδώ και λίγες εβδομάδες, κυκλοφορεί στους κινηματογράφους η νέα ταινία “F1”, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Brad Pitt ως ένας βετεράνος οδηγός που επιστρέφει και σαρώνει στο πέρασμα του. Παραγωγός της ταινίας ο επτάκις πρωταθλητής της F1, Lewis Hamilton (παρόλο που δεν λέει ούτε μία ατάκα), με την ταινία να έχει σημειώσει απίστευτα έσοδα, άνω των 280 εκατ. δολαρίων σε εισπράξεις.

Η Formula 1 έδωσε πριν λίγες ώρες στη δημοσιότητα, το onboard βίντεο από τον γύρο που πραγματοποίησε στην πίστα του Όστιν, o Brad Pitt με το μονοθέσιο της McLaren (MCL60) του 2023.

Όπως θα δείτε και στα πλάνα, ο ηθοποιός δείχνει να έχει εντυπωσιακή αντίληψη και να κινείται αξιοπρεπέστατα με το μονοθέσιο. Μάλιστα ο ίδιος δήλωσε: ” Ήθελα πάρα πολύ να πιάσω τα 320χλμ./ώρα αλλά κατάφερα τελικά στην ευθεία μέχρι τα 317χλμ./ώρα. Παραλίγο να τα καταφέρω, πάντως δεν έχω ξανανιώσει ποτέ τέτοια αίσθηση. Ακόμα πετάω από τη χαρά μου. Και δεν μπορώ να ευχαριστήσω αρκετά τον Zak Brown και την ομάδα για αυτή την εμπειρία”.

“Unforgettable” 🤩

Ride onboard with F1 The Movie star Brad Pitt, and listen to his first full lap in an F1 car through the radio waves 📻#F1 pic.twitter.com/jq5J92070z

