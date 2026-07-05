Αν πριν από δύο χρόνια κάποιος υποστήριζε ότι η Xiaomi θα εξελισσόταν σε έναν από τους πιο δραστήριους κατασκευαστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Κίνας, λίγοι θα τον πίστευαν. Σήμερα, όμως, η εταιρεία όχι μόνο έχει καταφέρει να κάνει αίσθηση με τα SU7 και YU7, αλλά φαίνεται πως ετοιμάζει ήδη το επόμενο μεγάλο της βήμα.

Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε στους κινεζικούς δρόμους ένα άγνωστο, έντονα καμουφλαρισμένο πρωτότυπο, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αποτελεί ένα νέο δίθυρο ηλεκτρικό κουπέ υψηλών επιδόσεων. Αν και η Xiaomi δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την ύπαρξή του, οι αναλογίες και αρκετές σχεδιαστικές λεπτομέρειες παραπέμπουν ξεκάθαρα στη σχεδιαστική φιλοσοφία που γνωρίσαμε μέσα από το SU7.

Το πρωτότυπο διαθέτει χαμηλή οροφή, έντονα φουσκωμένα πίσω φτερά και ιδιαίτερα δυναμική σιλουέτα, θυμίζοντας περισσότερο ένα παραδοσιακό grand tourer παρά ένα συμβατικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Παρά το βαρύ καμουφλάζ, διακρίνονται τα λεπτά LED φωτιστικά σώματα, οι μεγάλες ζάντες και οι αεροδυναμικές γραμμές που δείχνουν ότι η απόδοση βρέθηκε ψηλά στις προτεραιότητες των μηχανικών.

Οι φήμες μιλούν ακόμη και για περισσότερους από 2.000 ίππους

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, ωστόσο, αφορά το σύστημα κίνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Κίνα, το νέο κουπέ ενδέχεται να χρησιμοποιεί την επόμενη γενιά ηλεκτρικού συστήματος της Xiaomi, με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες και συνδυαστική ισχύ που θα μπορούσε να ξεπερνά ακόμη και τους 2.000 ίππους. Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για ένα από τα ισχυρότερα μοντέλα παραγωγής που έχουν ανακοινωθεί ποτέ, με στόχο να ανταγωνιστεί όχι μόνο την Porsche αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά hypercars της αγοράς. Προς το παρόν, πάντως, όλα αυτά παραμένουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες.

Η Xiaomi δείχνει ότι έχει μεγάλες φιλοδοξίες

Το ενδιαφέρον είναι ότι το νέο πρωτότυπο εμφανίζεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Xiaomi γνωρίζει πρωτοφανή επιτυχία με τα πρώτα της αυτοκίνητα. Το SU7 έχει ήδη εξελιχθεί σε ένα από τα δημοφιλέστερα ηλεκτρικά sedan της κινεζικής αγοράς, ενώ το νέο SUV YU7 συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες παραγγελίες μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, επιβεβαιώνοντας ότι η εταιρεία δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ένας «νεοεισερχόμενος», αλλά ως ένας ιδιαίτερα σοβαρός παίκτης στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Αν τελικά το συγκεκριμένο κουπέ περάσει στην παραγωγή, θα αποτελέσει ακόμη ένα βήμα στη στρατηγική της Xiaomi να επεκταθεί σε περισσότερες κατηγορίες, χτίζοντας μια ολοκληρωμένη γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων που θα απευθύνεται τόσο σε όσους αναζητούν ένα οικογενειακό αυτοκίνητο όσο και σε εκείνους που θέλουν κορυφαίες επιδόσεις.

Η επίσημη αποκάλυψη ίσως δεν αργήσει

Προς το παρόν η Xiaomi τηρεί σιγή ιχθύος, χωρίς να επιβεβαιώνει ούτε την ύπαρξη του μοντέλου ούτε τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Το γεγονός όμως ότι το πρωτότυπο πραγματοποιεί ήδη δοκιμές σε δημόσιους δρόμους δείχνει ότι η εξέλιξή του βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, δεν αποκλείεται να δούμε τις πρώτες επίσημες ανακοινώσεις μέσα στους επόμενους μήνες.