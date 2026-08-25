Πόσο γρήγορα πρέπει να πηγαίνει ένα αυτοκίνητο για να νιώσει ο οδηγός πραγματική συγκίνηση; Αν πιστεύετε ότι η απάντηση είναι «όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα», μια νέα έρευνα έρχεται να ανατρέψει αυτή την άποψη.

Η Castrol, σε συνεργασία με τη βρετανική εταιρεία νευροεπιστήμης Brainbox, προσπάθησε να καταγράψει με επιστημονικό τρόπο τι ακριβώς συμβαίνει στο σώμα και στον εγκέφαλο, όταν ένας οδηγός βιώνει αυτό που αποκαλούμε «οδηγική συγκίνηση». Και το αποτέλεσμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η υψηλή ταχύτητα δεν σημαίνει απαραίτητα μεγαλύτερη απόλαυση.

Αντίθετα, φαίνεται πως το πραγματικό συναίσθημα εμφανίζεται όταν συνδυάζονται τρία πράγματα:

έντονη σωματική διέγερση

πνευματική πρόκληση

η αίσθηση ότι ο οδηγός έχει τον έλεγχο της κατάστασης

Από ένα Land Rover μέχρι μια McLaren

Για να καταλήξει στα συμπεράσματά της, η ομάδα πραγματοποίησε δοκιμές στην πίστα PalmerSport, στο Bedfordshire της Αγγλίας, μακριά από τους δημόσιους δρόμους και με την παρουσία εκπαιδευτών. Οι συμμετέχοντες βρέθηκαν σε πέντε διαφορετικά σενάρια, τα οποία είχαν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Από οδήγηση εκτός δρόμου με Land Rover Defender και karting, μέχρι οδήγηση μιας McLaren Artura GT4 και ενός μονοθέσιου JPLM, αλλά και μια βόλτα με επαγγελματία οδηγό στο τιμόνι.

Οι ερευνητές ήθελαν να δουν πότε ο εγκέφαλος και το σώμα αντιδρούν σαν ο οδηγός να βρίσκεται στην απόλυτη ζώνη συγκέντρωσης και απόλαυσης.

Οι συμμετέχοντες συνδέθηκαν με εξοπλισμό που κατέγραφε τέσσερις διαφορετικούς τύπους δεδομένων.

Μετρήθηκαν 30 κανάλια εγκεφαλικής δραστηριότητας, η μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού, η αγωγιμότητα του δέρματος, αλλά και οι κινήσεις των ματιών. Το eye tracking κατέγραφε μεταξύ άλλων πού κοιτούσαν οι οδηγοί, πόσο συχνά ανοιγόκλειναν τα μάτια τους και τις γρήγορες κινήσεις του βλέμματος.

Κατά τη διάρκεια των γύρων με τη McLaren Artura GT4, οι συμμετέχοντες εμφάνισαν το πιο χαρακτηριστικό μοτίβο που συνδέθηκε με το πραγματικό driving thrill.

Οι οδηγοί εστίαζαν στην αγωνιστική γραμμή, με περίπου 70 σταθερές εστιάσεις του βλέμματος ανά λεπτό στα apex των στροφών, ενώ ανοιγόκλειναν τα μάτια τους μόλις 2,5 φορές το λεπτό (για σύγκριση, σε κατάσταση ηρεμίας ο ρυθμός ήταν περίπου 15 έως 20 ανοιγοκλεισίματα το λεπτό). Παράλληλα, ο μέσος καρδιακός ρυθμός αυξήθηκε κατά 43,8 παλμούς το λεπτό στη McLaren.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της δοκιμής ήταν ότι η υψηλότερη ταχύτητα δεν παρήγαγε απαραίτητα και το μεγαλύτερο thrill.

Στην πραγματικότητα, το karting, παρά τις σαφώς χαμηλότερες ταχύτητες, κατέγραψε υψηλότερα επίπεδα συγκίνησης από τη γρήγορη βόλτα με τον επαγγελματία οδηγό στο JPLM.

Όταν ο φόβος παίρνει τη θέση της απόλαυσης

Η πιο καθαρή διαφορά εμφανίστηκε στη δοκιμή όπου οι συμμετέχοντες κάθονταν ως συνοδηγοί στο JPLM, με έναν επαγγελματία οδηγό να πιέζει το αυτοκίνητο. Εκεί, οι μετρήσεις έδειξαν περισσότερη εγκεφαλική δραστηριότητα στις γρήγορες beta waves, οι οποίες συνδέονται με αυξημένο στρες. Παράλληλα, μειώθηκε η δραστηριότητα στις περιοχές που συνδέθηκαν με συγκέντρωση και ηρεμία κατά τις δοκιμές της McLaren και του karting.

Τελικά, τι μας κάνει να απολαμβάνουμε την οδήγηση;

Σύμφωνα με τον συνιδρυτή της Brainbox, Dan Phillips, η πραγματική κορύφωση της οδηγικής συγκίνησης φαίνεται να εμφανίζεται όταν αυξάνονται ταυτόχρονα η διέγερση, η αίσθηση ελέγχου και η απόλυτη συγκέντρωση στην οδήγηση.

Ένα kart μπορεί να σε κάνει να συγκεντρώνεσαι σε κάθε στροφή. Ένα μονοθέσιο μπορεί να απαιτεί απόλυτη ακρίβεια. Ακόμη και μια διαδρομή εκτός δρόμου με χαμηλή ταχύτητα μπορεί να σε βάλει σε κατάσταση πλήρους συγκέντρωσης. Αντίθετα, όταν κάποιος κάθεται στη θέση του συνοδηγού και ένας άλλος οδηγεί το αυτοκίνητο στα όρια, η υψηλή ταχύτητα μπορεί να μετατραπεί από ενθουσιασμό σε φόβο.