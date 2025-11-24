Η Fiat αντιλαμβάνεται πως αρκετοί πολίτες τη Ε.Ε. δεν είναι έτοιμοι ή διατεθειμένοι να περάσουν σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, όπως π.χ. το 500e. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, αποφάσισε να φέρει και μία υβριδική έκδοση για το 500αράκι της, δίνοντας την δυνατότητα σε περισσότερους να απολαύσουν την οικονομία και την ευελιξία του .

Το νέο 500 Hybrid διαθέτει χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων έξι σχέσεων και έναν τρικύλινδρο FireFly κινητήρα βενζίνης 1.000κ.εκ. ο οποίος αποδίδει 65 ίππους και υποστηρίζεται από ήπια υβριδικό σύστημα 12V.

Η μαζική παραγωγή του υβριδικού Fiat 500 ξεκίνησε και επίσημα στο εργοστάσιο Mirafiori στο Τορίνο, με την εταιρία να έχει ήδη ανοίξει το βιβλίο παραγγελιών για την γειτονική χώρα. Η τιμή εκκίνησης για τη βασική έκδοση, είναι λίγο κάτω από τα 17.000 ευρώ, με τις πρώτες παραδόσεις να έχουν προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 2026.

Αξίζει να αναφέρουμε πως το υβριδικό 500άρι θα παράγεται παράλληλα με το αμιγώς ηλεκτρικό, ενώ η χρωματική παλέτα των ήδη 5 επιλογών, εμπλουτίζεται με ακόμα δύο, τις Yellow Gold και Oceac Green.

Παράλληλα, θα διατίθεται σε hatchback, κάμπριο και διάταξη 3+1 με μια πρόσθετη πίσω ανοιγόμενη πόρτα στην πλευρά του συνοδηγού και στις εξής εξοπλιστικές εκδόσεις: Pop, Icon και LaPima.

Οπτικά, οι υβριδικές εκδόσεις και οι ηλεκτρικές εκδόσεις είναι σχεδόν πανομοιότυπες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, εκτός από ένα ανοικτό πτερύγιο της μπροστινής μάσκας που προστίθεται για την ψύξη του κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Τα υβριδικά πουλάνε περισσότερο από ποτέ

Το λανσάρισμα του 500 Hybrid έρχεται σε μια εποχή που η Stellantis ανησυχεί ότι μπορεί να χρειαστεί να μειώσει την παραγωγή βενζινοκίνητων οχημάτων για να αποφύγει τα πρόστιμα της Ε.Ε. για υπέρβαση των στόχων εκπομπών ρύπων σε επίπεδο στόλου (ήδη έστειλε επιστολή στην Ε.Ε. ζητώντας επανεξέταση των στόχων). Η μητρική εταιρεία της Fiat έχει προθεσμία μέχρι το τέλος του 2027 για να συμμορφωθεί με τους πρόσφατα επιβληθέντες κανονισμούς. Κατά ειρωνικό τρόπο, αν το μοντέλο βενζίνης είναι επιτυχημένο στις πωλήσεις, θα μπορούσε να κάνει πιο δύσκολη την επίτευξη αυτών των στόχων αυξάνοντας τις μέσες εκπομπές CO₂. Η Stellantis θα πρέπει να αυξήσει τις πωλήσεις EV για να αντισταθμίσει τις πρόσθετες εκπομπές και να αποφύγει τις κυρώσεις.

Το σημαντικότερο όμως είναι πως υπάρχει πλέον επιλογή και για όσους δεν είναι σε θέση να υποστηρίξουν την αγορά ενός αμιγώς ηλεκτρικού.