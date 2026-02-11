Το Kia EV2 έδειξε τι μπορεί να κάνει στον πραγματικό κόσμο, συμμετέχοντας (έστω και ως πρωτότυπο) στην πιο απαιτητική μέχρι σήμερα χειμερινή δοκιμή ηλεκτρικών οχημάτων. Στο NAF El Prix Winter Test Drive της Νορβηγίας, που θεωρείται ένα από τα σκληρότερα EV tests παγκοσμίως, το EV2 κάλυψε 310,6 χιλιόμετρα, επιβεβαιώνοντας ότι η αυτονομία του παραμένει αξιόπιστη ακόμη και σε ακραίο ψύχος.

Το δοκιμαστικό όχημα ήταν ένα EV2 GT-Line πρωτότυπο, εξοπλισμένο με τη μεγάλη μπαταρία χωρητικότητας 61 kWh (θα διατίθεται και με μικρότερη) και ζάντες 19 ιντσών. Το αυτοκίνητο κινήθηκε για περισσότερες από πέντε ώρες, τηρώντας τα όρια ταχύτητας, σε ορεινή διαδρομή στην περιοχή Jotunheimen, όπου η θερμοκρασία έπεφτε έως τους −31°C.

Αν και η τελική πιστοποίηση WLTP δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, η Kia στοχεύει σε 448 χιλιόμετρα αυτονομίας για το EV2 με τη μεγάλη μπαταρία και 413 χιλιόμετρα για την έκδοση GT-Line με τροχούς 19 ιντσών. Κάνοντας 310.6χλμ. (άρα απόκλιση 24,81% σε σχέση με τον στόχο WLTP), το πρωτότυπο κατέγραψε την καλύτερη επίδοση μεταξύ των συμμετεχόντων της δοκιμασίας, παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες.

Όπως δήλωσε ο Pablo Martinez Masip, Αντιπρόεδρος Product & Marketing της Kia Europe, το αποτέλεσμα αυτό αποδεικνύει ότι το EV2 «θα προσφέρει αξιόπιστη αυτονομία ακόμη και σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες», τονίζοντας πως το γεγονός ότι αποτελεί το entry-level μοντέλο της ηλεκτρικής γκάμας της Kia δεν συνεπάγεται συμβιβασμούς, αλλά μια προσιτή και αξιόπιστη είσοδο στην ηλεκτροκίνηση για την ευρωπαϊκή αγορά.

Το EV2 βασίζεται στην 400V αρχιτεκτονική E-GMP και υποστηρίζει φόρτιση AC 11 kW και 22 kW, καθώς και ταχεία φόρτιση DC. Υπό ακραίες συνθήκες ψύχους, το πρωτότυπο χρειάστηκε 36 λεπτά για φόρτιση από 10% έως 80%, μόλις έξι λεπτά περισσότερο από τον επίσημο εργοστασιακό χρόνο, στοιχείο που υπογραμμίζει την καθημερινή χρηστικότητα του μοντέλου ακόμη και τον χειμώνα.

Οι τελικές τιμές αυτονομίας WLTP, οι οποίες προκύπτουν από εργαστηριακές δοκιμές σε ελεγχόμενο περιβάλλον και θερμοκρασία αναφοράς περίπου 23°C, αναμένεται να ανακοινωθούν το γ’ τρίμηνο του 2026.

Το El Prix Test Drive, που διεξάγεται κάθε χρόνο τόσο το καλοκαίρι όσο και τον χειμώνα, συγκρίνει ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στη Νορβηγία σε ίδιες πραγματικές συνθήκες οδήγησης και φόρτισης. Η φετινή χειμερινή διοργάνωση ήταν η ψυχρότερη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, με θερμοκρασίες που έφτασαν έως τους −31°C, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην επίδοση του EV2. Να θυμίσουμε πως στο ίδιο τεστ, πήρε μέρος και το μεγαλύτερο Kia EV4 και πατώντας ΕΔΩ, μπορείτε να δείτε πως τα πήγε.

Παρά το μικρό του μέγεθος (4.1μ. μήκος), το EV2 προσφέρει αρκετά ευρύχωρο και καλοφτιαγμένο εσωτερικό χώρο. Οι πίσω θέσεις μπορούν να μετακινηθούν και να ανακληθούν, αυξάνοντας την άνεση και την ευελιξία, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 403 λίτρα. Υπάρχει επίσης ένα μικρό «frunk» για αποθήκευση καλωδίων και μικρών αντικειμένων, κάτω από το μπροστινό καπό.

Σε μια εποχή που η ηλεκτρική αυτοκίνηση εξελίσσεται ραγδαία, το EV2 Prototype δείχνει ότι η Kia δεν αποφεύγει τις προκλήσεις, αντίθετα τις αγκαλιάζει, για να προσφέρει στους οδηγούς την αυτονομία που θέλουν χωρίς φόβο στους χιονισμένους δρόμους του χειμώνα.