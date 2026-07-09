Η MG έχει καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να εξελιχθεί σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κατασκευαστές στην ευρωπαϊκή αγορά, βασιζόμενη κυρίως στα SUV και στα ηλεκτρικά-υβριδικά της μοντέλα. Ωστόσο, στο Goodwood Festival of Speed έστειλε ένα διαφορετικό μήνυμα. Η επιστροφή στις ρίζες της περνά μέσα από ένα μικρό, προσιτό και ιδιαίτερα χαρισματικό hatchback.

Ο λόγος για το MG GO! Concept, το οποίο προαναγγέλλει το νέο ηλεκτρικό supermini της εταιρείας που θα περάσει στην παραγωγή το 2027. Αν και πρόκειται ακόμη για πρωτότυπο, η MG ξεκαθαρίζει ότι σχεδιαστικά βρίσκεται πολύ κοντά στο μοντέλο που θα δούμε στις εκθέσεις.

Με compact διαστάσεις, κοντούς προβόλους, φουσκωμένα φτερά και έντονες χρωματικές αντιθέσεις, το GO! αποπνέει έναν παιχνιδιάρικο χαρακτήρα που θυμίζει τα μικρά σπορ hatchback του παρελθόντος. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί βλέπουν επιρροές από ιστορικά μοντέλα της MG, αλλά και από σύγχρονες προτάσεις όπως το Renault 5, το οποίο αποτελεί έναν από τους βασικούς ανταγωνιστές του.

Η σχεδίαση υπογράφεται από το προχωρημένο σχεδιαστικό κέντρο της MG στο Λονδίνο, με τον επικεφαλής σχεδίασης Carl Gotham να δηλώνει ότι στόχος ήταν η δημιουργία ενός αυτοκινήτου «συμπαγούς, εκφραστικού και άμεσα συμπαθητικού», χωρίς να βασίζεται αποκλειστικά στη νοσταλγία, αλλά μεταφέροντας το διαχρονικό πνεύμα της μάρκας στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Παρότι η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά, όλα δείχνουν ότι το νέο μοντέλο θα είναι αμιγώς ηλεκτρικό και θα τοποθετηθεί κάτω από το MG4. Εκτιμάται ότι θα προσφέρει αυτονομία που θα καλύπτει άνετα τις καθημερινές μετακινήσεις κοντά στα 400χλμ. και θα διατηρήσει τη γνωστή πολιτική της MG, συνδυάζοντας πλούσιο εξοπλισμό με ανταγωνιστική τιμή.

Σε μια περίοδο όπου οι περισσότεροι κατασκευαστές στρέφονται σε ολοένα μεγαλύτερα SUV, η MG δείχνει ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως υπάρχει χώρος για ένα μικρό, ευχάριστο και προσιτό αυτοκίνητο που μπορεί να κερδίσει το κοινό, όχι μόνο με την τιμή του, αλλά και με την προσωπικότητά του.