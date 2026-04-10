Η BYD φέρνει στην Ευρώπη την premium μάρκα Denza, παρουσιάζοντας τα πρώτα της μοντέλα εκτός Κίνας και βάζοντας ξεκάθαρα στο στόχαστρο την κορυφή της ηλεκτροκίνησης. Πρωταγωνιστής είναι το εντυπωσιακό Z9 GT, ένα shooting brake που συνδυάζει επιδόσεις supercar με τεχνολογία αιχμής.

Το Denza Z9 GT τοποθετείται στην κορυφή της κατηγορίας του, διαθέτοντας τριπλό ηλεκτρικό σύστημα κίνησης και προσφέροντας επιτάχυνση 0-100 σε μόλις 2,7 δευτερόλεπτα (τιμή που το φέρνει απέναντι σε καθαρόαιμα supercars). Παράλληλα, η αυτονομία φτάνει έως και τα 600χλμ. (WLTP), δείχνοντας ξεκάθαρα τον προσανατολισμό του μοντέλου σε μεγάλες αποστάσεις χωρίς συχνές στάσεις.

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα τεχνικά στοιχεία είναι η ανεξάρτητη διεύθυνση των πίσω τροχών, που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να εκτελεί πολύπλοκους ελιγμούς, όπως σχεδόν επιτόπια στροφή ή κίνηση υπό γωνία σε στενούς χώρους.

Στο εσωτερικό, το Z9 GT δίνει ξεκάθαρα premium χαρακτήρα με έντονο τεχνολογικό υπόβαθρο. Ξεχωρίζει το head-up display επαυξημένης πραγματικότητας 50 ιντσών, ενώ στο ταμπλό κυριαρχεί κεντρική οθόνη infotainment 17,3 ιντσών. Το σύνολο συμπληρώνεται από δύο επιπλέον οθόνες 13,2 ιντσών για οδηγό και συνοδηγό, δημιουργώντας ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον.

Το στοιχείο που πραγματικά αλλάζει τα δεδομένα είναι η τεχνολογία ταχείας φόρτισης. Η Denza εισάγει το λεγόμενο Flash Charging, με ισχύ που φτάνει έως και τα 1.500 kW. Στην πράξη αυτό μεταφράζεται σε φόρτιση 10-70% σε περίπου 5 λεπτά και 10-97% σε περίπου 9 λεπτά.

Και δεύτερο μοντέλο για οικογένειες

Μαζί με το Z9 GT, η Denza παρουσίασε και το D9 DM-i, ένα premium MPV 7 θέσεων. Το plug-in hybrid σύστημα προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 210χλμ. και συνολική έως 950χλμ. καλύπτοντας τόσο αστικές όσο και μεγάλες μετακινήσεις.

Η Denza θα ξεκινήσει από βασικές αγορές όπως Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, με στόχο παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες έως το τέλος του 2026 και δίκτυο άνω των 150 σημείων πώλησης. Παράλληλα, η BYD σχεδιάζει την ανάπτυξη έως και 6.000 σταθμών Flash Charging εκτός Κίνας μέσα στους επόμενους 12 μήνες, εκ των οποίων οι 3.000 θα βρίσκονται στην Ευρώπη.