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Από τις πρώτες λύσεις φωτισμού που χρησιμοποιούσαν λάδι ή ασετυλίνη, φτάσαμε σήμερα σε συστήματα LED, Matrix LED και laser, τα οποία μπορούν να προσαρμόζουν τη δέσμη φωτός στις συνθήκες του δρόμου και να φωτίζουν πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις.
Από το λάδι και την ασετυλίνη στο ηλεκτρικό φως
Τα πρώτα αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν τη νύχτα χρειάζονταν φυσικά κάποια μορφή φωτισμού, με τις πρώτες λύσεις να βασίζονται σε λάμπες λαδιού και ασετυλίνης. Στις αρχές του 20ού αιώνα άρχισε σταδιακά η μετάβαση στον ηλεκτρικό φωτισμό, όμως η πραγματική εξάπλωση του ηλεκτρικού φωτισμού στα αυτοκίνητα ήρθε τις επόμενες δεκαετίες, με την τεχνολογία να γίνεται σταδιακά πιο αξιόπιστη και αποτελεσματική.
Η εποχή των αλογόνου
Στη δεκαετία του 1960 εμφανίστηκαν οι πρώτες λύσεις με λάμπες αλογόνου. Η νέα τεχνολογία προσέφερε καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις προηγούμενες λύσεις. Ένα σημαντικό ορόσημο ήρθε το 1971, όταν η HELLA παρουσίασε την πρώτη λάμπα H4, η οποία συνδύαζε τη λειτουργία μεσαίας και μεγάλης σκάλας.
Xenon: Το μεγάλο άλμα των ’90s
Η επόμενη σημαντική αλλαγή ήρθε τη δεκαετία του 1990, με τα φώτα xenon, γνωστά και ως HID (High Intensity Discharge). Σε αντίθεση με τις λάμπες αλογόνου, τα xenon δεν χρησιμοποιούν παραδοσιακό νήμα, αλλά δημιουργούν ηλεκτρικό τόξο μέσα σε αέριο ξένον. Το αποτέλεσμα ήταν μεγαλύτερη ένταση φωτισμού και διαφορετική, πιο λευκή απόχρωση. Η HELLA αναφέρει ότι τα πρώτης γενιάς xenon φώτα της μπήκαν σε παραγωγή το 1992, ενώ λίγα χρόνια αργότερα ακολούθησαν τα συστήματα Bi-Xenon.
Στις αρχές της νέας χιλιετίας άρχισε η εποχή των LED
Τα LED είχαν αρκετά πλεονεκτήματα, προσφέροντας μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, μεγάλη διάρκεια ζωής, μικρό μέγεθος και πολύ μεγαλύτερη ελευθερία στον σχεδιασμό των φαναριών. Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν σε επιμέρους λειτουργίες, όπως τα φώτα ημέρας. Γρήγορα εξαπλώθηκαν ταχύτατα και σήμερα αποτελούν μία από τις βασικότερες τεχνολογίες φωτισμού στην αυτοκινητοβιομηχανία.
Matrix LED: Το φανάρι που «βλέπει» τον δρόμο
Τα σύγχρονα Matrix LED χρησιμοποιούν πολλαπλά ανεξάρτητα στοιχεία φωτισμού και, σε συνδυασμό με κάμερες και ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου, μπορούν να μεταβάλλουν τη δέσμη του φωτός. Έτσι, το αυτοκίνητο μπορεί για παράδειγμα να διατηρεί τα μεγάλα φώτα αναμμένα, αλλά να «κόβει» το τμήμα της δέσμης που θα έπεφτε πάνω σε ένα όχημα που έρχεται από την αντίθετη κατεύθυνση.
Και κάπου εδώ εμφανίστηκαν τα laser
Μία από τις πιο προηγμένες λύσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί σε αυτοκίνητα είναι τα laser φώτα, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως ως πρόσθετη πηγή για τη μεγάλη σκάλα και μπορούν να προσφέρουν πολύ μεγάλη εμβέλεια. Σε μια πρόσφατη σύγκριση της FE Motorworks, αναφέρονται ενδεικτικά:
Φωτισμός έως
- 120 μέτρα για αλογόνου
- 200 μέτρα για HID/xenon
- 300 μέτρα για LED
- 600 μέτρα για laser (τα συγκεκριμένα νούμερα αποτελούν τη σύγκριση της συγκεκριμένης πηγής και όχι καθολικές τεχνικές προδιαγραφές για κάθε φανάρι κάθε τεχνολογίας)
Γιατί πολλοί νιώθουν ότι τυφλώνονται από τα νέα φώτα;
Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η αυξημένη φωτεινότητα, αλλά ο τρόπος που το ανθρώπινο μάτι αντιδρά στο νέο περιβάλλον:
- Η ευαισθησία του ανθρώπινου ματιού: Το ανθρώπινο μάτι είναι πιο ευαίσθητο στις αποχρώσεις του μπλε και του ψυχρού λευκού φάσματος, ειδικά στο σκοτάδι. Όταν μια δέσμη τέτοιου φωτός πέφτει στα μάτια μας, οι κόρες συστέλλονται απότομα, κάνοντάς μας να νιώθουμε έντονη τύφλωση.
- Η καθολική αύξηση των SUV: Τα τελευταία χρόνια, η αγορά έχει κατακλυστεί από SUV και ψηλότερα οχήματα. Ακόμη και με σωστά ρυθμισμένα φώτα, το ύψος στο οποίο βρίσκονται οι προβολείς αυτών των αυτοκινήτων συμπίπτει ακριβώς με το ύψος των καθρεφτών (εσωτερικού και εξωτερικών) ή τα παράθυρα των μικρότερων αυτοκινήτων, στέλνοντας το φως απευθείας στα μάτια των άλλων οδηγών.
- Κακή ρύθμιση ή φορτωρμένος χώρος αποσκευών: Όταν ένα αυτοκίνητο είναι βαρυφορτωμένο πίσω, το μπροστινό μέρος σηκώνεται ελαφρώς προς τα πάνω, με αποτέλεσμα τα φώτα να «κοιτούν» ψηλότερα από όσο πρέπει, λειτουργώντας πρακτικά σαν μεγάλη σκάλα.
- Βρωμιά και φθορά παρμπρίζ: Μικρές γρατζουνιές, σκόνη ή ξεραμένα υπολείμματα βροχής στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου μας λειτουργούν σαν πρίσματα, διασπώντας το φως των απέναντι οχημάτων και δημιουργώντας τεράστιες λάμψεις (tharing/glare).