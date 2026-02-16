Η DFSK ενισχύει ακόμη περισσότερο την παρουσία της στην ελληνική αγορά, λανσάροντας ένα νέο πρόγραμμα Bonus Απόσυρσης που καθιστά την απόκτηση ενός σύγχρονου οικογενειακού SUV πιο προσιτή από ποτέ. Η πρόταση απευθύνεται σε οδηγούς που θέλουν να αντικαταστήσουν το παλιό, ρυπογόνο όχημά τους με ένα ολοκαίνουργιο SUV, συνδυάζοντας χαμηλό κόστος, πλούσιο εξοπλισμό και μακροχρόνια εγγύηση.

Στο επίκεντρο της προσφοράς βρίσκεται το DFSK 500, το οποίο επωφελείται από Bonus Απόσυρσης ύψους 1.810 ευρώ, ανεξάρτητα από τη μάρκα, τον τύπο ή την ηλικία του οχήματος που αποσύρεται. Το ποσό αυτό προστίθεται στην ήδη υπάρχουσα προωθητική ενέργεια των 2.000 ευρώ, διαμορφώνοντας συνολικό όφελος 3.810 ευρώ για τον αγοραστή.

Το DFSK 500 ανήκει στην κατηγορία των C-SUV, με μήκος 4,38 μέτρα και επαρκείς χώρους για πέντε επιβάτες και τις αποσκευές τους. Εφοδιάζεται με βενζινοκινητήρα 1.5 λίτρων και στάνταρ αυτόματο κιβώτιο, δίνοντας έμφαση στην άνεση και την ευκολία στην καθημερινή χρήση. Η βασική έκδοση Comfort περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, οθόνη αφής 7 ιντσών με λειτουργία mirroring, κάμερα οπισθοπορείας, επενδύσεις συνθετικού δέρματος, ηλεκτρικό χειρόφρενο και ζάντες 17 ιντσών, με την τελική τιμή –με το Bonus Απόσυρσης– να διαμορφώνεται στα 17.990 ευρώ. Η έκδοση Premium ανεβάζει τον πήχη της άνεσης με πανοραμική ηλιοροφή, αισθητήρες παρκαρίσματος και θερμαινόμενους, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες, με τιμή 20.390 ευρώ.

Παράλληλα, η DFSK προσφέρει όφελος 1.000 ευρώ και για το μεγαλύτερο DFSK 600, ένα 7θέσιο SUV μήκους 4,72 μέτρων, που απευθύνεται σε οικογένειες με αυξημένες ανάγκες χώρων. Μετά την προωθητική ενέργεια, η τιμή της έκδοσης Comfort διαμορφώνεται στα 30.500 ευρώ, ενώ η Premium κοστίζει 31.500 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα μοντέλα της DFSK καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση 6 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων, ενώ οι αναφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το μεταλλικό χρώμα. Οι προσφορές ισχύουν αποκλειστικά για ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα και για πελάτες λιανικής, έως τις 31 Μαρτίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα και τα διαθέσιμα μοντέλα μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών της DFSK.