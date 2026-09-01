Οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν αποφασίσει ότι το μέλλον του αυτοκινήτου περνά μέσα από τις οθόνες. Μεγαλύτερες οθόνες, περισσότερες λειτουργίες, ψηφιακά dashboards ακόμα και οθόνες για τον συνοδηγό. Όμως καμιά φορά η πραγματικότητα, δεν συμβαδίζει με αυτό που θα ήθελαν οι εταιρίες.

Μία νέα μεγάλη έρευνα της J.D. Power δείχνει ότι η ξεχωριστή οθόνη μπροστά από τον συνοδηγό, τις πιο πολλές φορές καταλήγει να είναι ένα ακριβό gadget που απλώς… κάθεται εκεί.

Η οθόνη που πολλοί δεν άνοιξαν ποτέ

Τα στοιχεία προέρχονται από την έρευνα της J.D. Power, η οποία βασίστηκε στις απαντήσεις 68.084 ιδιοκτητών καινούργιων αυτοκινήτων μοντέλου 2026, περίπου τρεις μήνες μετά την απόκτησή τους. Η έρευνα κάλυψε συνολικά 40 τεχνολογίες και προσπάθησε να καταγράψει όχι μόνο πόσο συχνά χρησιμοποιούνται, αλλά και πόσο ικανοποιημένοι είναι οι ιδιοκτήτες από αυτές και πόσα προβλήματα αντιμετωπίζουν.

Το 35% των ιδιοκτητών αυτοκινήτων που διαθέτουν οθόνη συνοδηγού δήλωσε ότι δεν την έχει χρησιμοποιήσει ποτέ

Όχι ότι τη χρησιμοποιεί σπάνια. Δεν την έχει χρησιμοποιήσει ούτε μία φορά. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι μόλις 6% των ιδιοκτητών δήλωσε πως χρησιμοποιεί την οθόνη σε κάθε διαδρομή. Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι οθόνες συνοδηγού καταγράφηκαν μεταξύ των τεχνολογιών με τα περισσότερα προβλήματα στην έρευνα, με 21,3 προβλήματα ανά 100 οχήματα. (αυτό δεν σημαίνει ότι μία στις πέντε οθόνες χαλάει. Ο δείκτης αφορά τα προβλήματα που αναφέρθηκαν σε σχέση με τη συγκεκριμένη τεχνολογία και δεν αποτελεί ποσοστό βλαβών).

Οι οδηγοί τελικά θέλουν… απλά πράγματα

Η J.D. Power διαπίστωσε ότι τεχνολογίες όπως το έξυπνο σύστημα κλιματισμού ή το keyless entry, αξιολογούνται πολύ θετικά. Με άλλα λόγια, ο ιδιοκτήτης φαίνεται να εκτιμά περισσότερο μία τεχνολογία που κάνει κάτι χρήσιμο χωρίς να του ζητά να μάθει ένα καινούργιο σύστημα, παρά μία εντυπωσιακή λειτουργία που υπάρχει κυρίως για να δημιουργεί εντυπώσεις.

Το ίδιο μοτίβο εμφανίστηκε και στα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης

Η έρευνα διαπίστωσε ότι τα συμβατικά συστήματα SAE Level 2, στα οποία ο οδηγός πρέπει να έχει τα χέρια στο τιμόνι, αξιολογήθηκαν καλύτερα ως προς την εκτέλεση και τη συνολική εμπειρία από τα πιο προηγμένα Level 2+ hands-free συστήματα.

Οι κατασκευαστές έχουν μπει εδώ και χρόνια σε έναν αγώνα δρόμου για το ποιος θα τοποθετήσει τη μεγαλύτερη, πιο εντυπωσιακή και πιο προηγμένη οθόνη στο ταμπλό. Όμως η έρευνα της J.D. Power δείχνει ότι οι πελάτες μπορεί να έχουν διαφορετικές προτεραιότητες.