Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν γίνεται με τον ίδιο ρυθμό σε όλο τον κόσμο και αυτό πλέον το αναγνωρίζει ανοιχτά και η Alfa Romeo. Σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τοποθέτηση, ο CEO της ιταλικής φίρμας παραδέχεται ότι «ο κόσμος δεν είναι έτοιμος παντού για πλήρη μετάβαση στα ηλεκτρικά», φέρνοντας μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση στο μέλλον της αυτοκίνησης.

Σύμφωνα με τον CEO Santo Ficili, η εταιρεία δεν μπορεί να κινηθεί με μια «μονοδιάστατη» στρατηγική. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, η Alfa Romeo πρέπει να καλύψει τις ανάγκες όλων των αγορών και πελατών, κάτι που μεταφράζεται σε μια πολυενεργειακή γκάμα με θερμικούς κινητήρες, υβριδικά, plug-in hybrid αλλά και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

Τα λόγια του στο “Autocar”: «Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των πελατών μας, σε όλες τις αγορές. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει BEV αλλά σημαίνει παράλληλα και όλα τα άλλα είδη κινητήρων, όπως ICE, PHEV, BEV. Αυτή είναι η κατεύθυνση.»

Η δήλωση αυτή έρχεται ουσιαστικά να επιβεβαιώσει μια αλλαγή πλεύσης που είχε ήδη αρχίσει να διαφαίνεται. Η αρχική στρατηγική ήθελε την Alfa Romeo να μετατρέπεται σε αμιγώς ηλεκτρική μάρκα μέσα στα επόμενα χρόνια, όμως η πραγματικότητα της αγοράς (και κυρίως η ζήτηση) έδειξε ότι κάτι τέτοιο είναι ακόμα πρόωρο. Στο επίκεντρο της νέας φιλοσοφίας βρίσκονται οι επόμενες Alfa Romeo Giulia και Alfa Romeo Stelvio, οι οποίες τελικά δεν θα είναι αποκλειστικά ηλεκτρικές. Αντίθετα, θα προσφέρονται τόσο σε ηλεκτρικές όσο και σε υβριδικές εκδόσεις, αξιοποιώντας την πλατφόρμα STLA Large του ομίλου Stellantis.

Το ενδιαφέρον είναι πως αυτή η προσέγγιση δεν σημαίνει «φρένο» στην ηλεκτροκίνηση, αλλά προσαρμογή. Η Alfa Romeo συνεχίζει να επενδύει στα EVs, ωστόσο αναγνωρίζει ότι διαφορετικές αγορές έχουν διαφορετικές υποδομές, ανάγκες και αγοραστική συμπεριφορά. Με απλά λόγια: άλλο Ευρώπη, άλλο ΗΠΑ, άλλο υπόλοιπος κόσμος.

Ακόμη και για τις εκδόσεις υψηλών επιδόσεων Quadrifoglio, η μάρκα ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν, αλλά με εξηλεκτρισμένα σύνολα, είτε υβριδικά είτε πλήρως ηλεκτρικά, με ισχύ που ενδέχεται να ξεπερνά ακόμη και τους 670 ίππους. Η συνολική εικόνα δείχνει ξεκάθαρα ότι η Alfa Romeo επιλέγει έναν πιο «γειωμένο» δρόμο σε σχέση με το παρελθόν. Αντί για απότομη μετάβαση, επενδύει σε μια ισορροπία τεχνολογιών, κρατώντας ζωντανό το DNA της αλλά ταυτόχρονα προσαρμόζεται στη νέα εποχή.