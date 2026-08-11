Η υδρογονοκίνηση μπορεί να βρίσκεται συνήθως στο επίκεντρο της συζήτησης μέσω κυψελών καυσίμου, όμως η JCB απέδειξε ότι υπάρχει και άλλος δρόμος. Το πρωτότυπο Hydromax κατάφερε να γράψει ιστορία στις αχανείς αλυκές του Bonneville, καταρρίπτοντας ένα ρεκόρ που παρέμενε για περισσότερα από 15 χρόνια.

Το εντυπωσιακό streamliner σημείωσε μέση ταχύτητα 592,7 χλμ./ώρα, κατακτώντας το ρεκόρ της κατηγορίας AA/BGS (Blown Gas Streamliner) της Southern California Timing Association (SCTA).

Έσπασε το ρεκόρ με… καύση υδρογόνου

Αυτό που κάνει το επίτευγμα ακόμη πιο ξεχωριστό είναι ότι το Hydromax δεν χρησιμοποιεί κυψέλες καυσίμου ή ηλεκτροκινητήρες. Αντίθετα, κινείται από δύο κινητήρες εσωτερικής καύσης που καίνε απευθείας υδρογόνο. Οι δύο κινητήρες της JCB αποδίδουν συνδυαστικά περίπου 1.600 ίππους, με ειδικά τροποποιημένα συστήματα τροφοδοσίας και ανάφλεξης, ώστε να λειτουργούν με υδρογόνο.

Πώς ήρθε το ρεκόρ

Στο Bonneville τα ρεκόρ της SCTA δεν καταγράφονται με μία μόνο προσπάθεια. Το όχημα πρέπει να πραγματοποιήσει δύο διαδοχικές διαδρομές και ο μέσος όρος των δύο κορυφαίων επιδόσεων αποτελεί το επίσημο αποτέλεσμα.

Στην πρώτη προσπάθεια το Hydromax έφτασε τα 590,8 χλμ./ώρα, ενώ στη δεύτερη ανέβασε τον πήχη στα 594,8 χλμ./ώρα. Ο μέσος όρος των δύο διαδρομών ήταν τα 592,7χλμ./ώρα, επίδοση που κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ των 560χλμ./ώρα που είχε σημειώσει το Spectre Streamliner το 2010.

Δοκιμασμένο μέχρι… εξαντλήσεως



Σύμφωνα με την εταιρεία, το πρόγραμμα εξέλιξης του Hydromax περιλάμβανε ήδη 44 δοκιμαστικές διαδρομές στο Bonneville, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για οχήματα που στοχεύουν σε ρεκόρ ξηράς. Πίσω από το τιμόνι βρέθηκε ο Andy Green, ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με μερικά από τα πιο γνωστά παγκόσμια ρεκόρ ταχύτητας.

Ο επόμενος στόχος είναι ακόμη μεγαλύτερος

Το ρεκόρ της SCTA αποτελεί ουσιαστικά το τελευταίο βήμα πριν από την πραγματική πρόκληση. Η JCB ετοιμάζει πλέον επίσημη προσπάθεια για παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας υπό την εποπτεία της FIA. Εάν το Hydromax πετύχει και εκεί, θα γίνει ένα από τα σημαντικότερα οχήματα που έχουν αποδείξει στην πράξη ότι οι κινητήρες εσωτερικής καύσης με υδρογόνο, μπορούν να προσφέρουν επιδόσεις αντίστοιχες με τις πιο ακραίες κατασκευές του πλανήτη.