Ο Donald Trump δεν έκρυψε ποτέ την προτίμησή του στα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Ωστόσο, οι τελευταίες του δηλώσεις προκάλεσαν νέα συζήτηση γύρω από το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά τη διάρκεια δημόσιας τοποθέτησής του, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιτέθηκε ξανά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, εστιάζοντας στο γνωστό «άγχος αυτονομίας» (range anxiety), δηλαδή τον φόβο των οδηγών ότι η μπαταρία θα αδειάσει πριν φτάσουν στον προορισμό τους. Ο Τραμπ χαρακτήρισε το συγκεκριμένο φαινόμενο «ασθένεια», ενώ ανέφερε πως όσοι αποδέχονται να ζουν με αυτό είναι «τρελοί», υποστηρίζοντας πως δεν θα έπρεπε να υπάρχει καν ως προβληματισμός για έναν οδηγό.

«Έχουμε περισσότερο πετρέλαιο από οποιαδήποτε άλλη χώρα»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συνέδεσε το θέμα των ηλεκτρικών οχημάτων με την ενεργειακή πολιτική της χώρας, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τεράστια αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Όπως ανέφερε, η χώρα διαθέτει περισσότερα ενεργειακά αποθέματα από οποιοδήποτε άλλο κράτος στον κόσμο και για αυτόν τον λόγο θεωρεί πως η βενζίνη και τα συμβατικά καύσιμα πρέπει να συνεχίσουν να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις μετακινήσεις.

Ηλεκτρικά: Από την εκτόξευση στην αμφισβήτηση

Οι δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο όπου η παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνεχίζει να αναπτύσσεται, αλλά με σαφώς πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, αρκετοί κατασκευαστές επανεξετάζουν τα χρονοδιαγράμματα πλήρους μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, διατηρώντας μεγαλύτερη έμφαση σε υβριδικά και θερμικά μοντέλα. Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές των EV επισημαίνουν ότι η αυτονομία των σύγχρονων ηλεκτρικών έχει αυξηθεί θεαματικά τα τελευταία χρόνια, με πολλά μοντέλα να ξεπερνούν πλέον τα 500 ή ακόμη και τα 700 χιλιόμετρα ανά φόρτιση, μειώνοντας σημαντικά το λεγόμενο range anxiety.