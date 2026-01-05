Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Η DS Automobiles γιορτάζει φέτος τα 70 χρόνια και προβάλει ιδιαίτερα το ολοκαίνουργιο DS N°8 που έχει την κορυφαία αεροδυναμική αποδοτικότητα και εκφράζει τη σύγχρονη προσέγγιση της μεγάλης γαλλικής παράδοσης στην αυτοκίνηση. Οι Γάλλοι σχεδιαστές με το No 8 κερδίζουν τα πρωτεία στην «Τέχνη του Ταξιδιού».

Το DS N°8 εκφράζει το πνεύμα πρωτοπορίας της αυθεντικής DS του 1955. Οι σχεδιαστές παίρνουν άριστα με τις ρέουσες και κωνικές γραμμές. Κάθε μέρος του αμαξώματος έχει αναπτυχθεί στην αεροδυναμική σήραγγα, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων τροχών διαμέτρου 74 εκ., με στόχο τη βελτιστοποίηση κάθε τετραγωνικού δεκατοστού (dm2) της αεροδυναμικής αντίστασης SCx.

Στο εμπρός μέρος, το DS N°8 υιοθετεί μια καινοτόμο και εντυπωσιακή φωτεινή υπογραφή μέσω μιας φωτιζόμενης και αεροαποδοτικής μάσκας (στην πραγματικότητα οθόνης), της DS LUMINASCREEN, καθώς και προβολέων LED που αποτελούνται από τρεις μονάδες, περιμετρικά τονισμένες από 8 LED σκαλιστά σε μοτίβο «Clous de Paris».

Τα εμπρός και πίσω DS LIGHTBLADE σε κάθετη διάταξη ολοκληρώνουν αυτή τη φωτεινή ταυτότητα. Πέρα από τη σημαντική συμβολή τους στην αεροδυναμική, από αισθητικής πλευράς τονίζουν το πλάτος του αυτοκινήτου και καθιστούν το DS N°8 άμεσα αναγνωρίσιμο από απόσταση άνω των 100 μέτρων..

Έως 350 ίπποι (με power boost 375hp) και 750 km αυτονομίας, με κινητήρες και μπαταρίες που κατασκευάζονται στην Γαλλία

Το DS N°8 διατίθεται με τρεις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, ισχύος 230, 245 και 350 ίππων, με την τελευταία να διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες και τετρακίνηση. Οι ηλεκτροκινητήρες κατασκευάζονται στο Trémery της Γαλλίας από την Emotors, κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει ο Όμιλος Stellantis.

Όλα τα συστήματα κίνησης διαθέτουν μια έξτρα ενίσχυση ισχύος (power boost) προσφέροντας +30 ίππους στην έκδοση FWD, φτάνοντας δηλαδή τους 260 ίππους, +35 ίππους στην έκδοση FWD LONG RANGE, φτάνοντας τους 280 ίππους, και +25 ίππους στην AWD Long Range, φτάνοντας τους 375 ίππους.

Η έκδοση FWD επιταχύνει από 0 έως 100 km/h σε 7,7 δευτερόλεπτα, η FWD Long Range σε 7,8 δευτερόλεπτα, ενώ η AWD Long Range απαιτεί μόλις 5,4 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 190 km/h για όλες τις εκδόσεις.

Το DS N°8 διατίθεται με δύο χωρητικότητες μπαταριών, των οποίων οι κυψέλες NMC (Νικέλιο-Μαγγάνιο-Κοβάλτιο) παράγονται στο Billy-Berclau Douvrin (62, Γαλλία). Η πρώτη προσφέρει ωφέλιμη χωρητικότητα 74 kWh και συνδυάζεται με την έκδοση FWD. Η δεύτερη, με ωφέλιμη χωρητικότητα 97,2 kWh, είναι διαθέσιμη στις εκδόσεις FWD Long Range και AWD Long Range.

Το DS N°8 FWD Long Range επιτυγχάνει συνδυασμένη αυτονομία 750 km WLTP, με κατανάλωση 15,9 kWh ανά 100 km, ενώ η αστική αυτονομία φτάνει τα 909 km WLTP. Το εξαιρετικό αυτό αποτέλεσμα οφείλεται στους αξιοσημείωτους συντελεστές αεροδυναμικής (0,24 Cx και SCx 0,63 dm²).

Η συνδυασμένη ηλεκτρική αυτονομία WLTP των εκδόσεων FWD και AWD Long Range ανέρχεται σε 550 km και 688 km αντίστοιχα.

Για μεγαλύτερα ταξίδια, η δυνατότητα διατήρησης της μέγιστης ισχύς φόρτισης (DC 160 kW) έως και το 55% του SOC (της φόρτισης), επιτρέπει στο N°8 να ανακτήσει 200 km αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά φόρτισης!

Για την καθημερινή χρήση, το DS N°8 διαθέτει ενσωματωμένο φορτιστή AC 11 kW, με χρόνο φόρτισης από 20 έως 80% περίπου 6 ώρες σε τριφασικό wallbox 11 kW. Προαιρετικά θα διατίθεται και 22kW on-board charger. Το έξυπνο σύστημα διαχείρισης μπαταρίας επιτρέπει τον αυτόματο περιορισμό φόρτισης στο 80%, ενισχύοντας τη μακροχρόνια απόδοση και αντοχή των στοιχείων της μπαταρίας.

Η Τέχνη του Ταξιδιού είναι η υπογραφή της DS Automobiles

Με το DS N°8, η DS Automobiles επαναπροσδιορίζει την έννοια της πολυτέλειας, συνδυάζοντας τεχνολογία και καινοτομία με κορυφαία δεξιοτεχνία. Το εσωτερικό αποπνέει άνεση, γαλήνη και αυθεντική γαλλική πολυτέλεια.

Το ταμπλό αγκαλιάζει τους επιβάτες και η σχεδίαση του εκφράζει τη φιλοσοφία του “Seamless Design”. Η καθαρότητα του σχεδιασμού του συνδυάζει ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας (“High Craft”) και προηγμένης τεχνολογίας (“High-Tech”), μια τέλεια χημεία μεταξύ της τεχνολογίας της DS Automobiles και της τεχνογνωσίας στη επεξεργασία και χρήση υλικών.

Τα ανάγλυφα ένθετα σε μοτίβο «Clous de Paris» (εμπνευσμένα από την υψηλή ωρολογοποιία και τα κοσμήματα) που συναντούμε στο τιμόνι και τους αεραγωγούς, καθώς και οι μαργαριταρένιες ραφές στο ταμπλό και τα υποβραχιόνια, παραμένουν εμβληματικά στοιχεία της μάρκας. Σε συνδυασμό με τις δερμάτινες επενδύσεις Nappa σε μοτίβο μπρασελέ ρολογιού, ενισχύουν τον αποκλειστικό χαρακτήρα των εσωτερικών της DS Automobiles.

Η στάνταρτ πανοραμική θερμομονωτική γυάλινη οροφή πλημμυρίζει την καμπίνα με φυσικό φως, δημιουργώντας ένα ήρεμο και φιλόξενο περιβάλλον, ενώ η κορυφαία ακουστική μόνωση και τα πολυστρωματικά κρύσταλλα περιμετρικά του αυτοκίνητου, μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε ένα ταξίδι πρώτης θέσης. Το DS N°8 αποτελεί σημείο αναφοράς στην ακουστική άνεση τόσο σε υψηλές όσο και μεσαίες συχνότητες ανεξαρτήτου κατηγορίας αυτοκινήτου.

DS IRIS SYSTEM 2.0, έξυπνη και συνδεδεμένη εμπειρία

Το DS N°8 εξοπλίζεται με το DS IRIS SYSTEM 2.0, το σύστημα πολυμέσων νέας γενιάς που ελέγχεται μέσω φυσικών φωνητικών εντολών ή από τη μεγάλη οθόνη αφής 16 ιντσών, με λογική χρήσης αντίστοιχη ενός smartphone. Η υπολογιστική ισχύς έχει ενισχυθεί σημαντικά, με διπλάσια μνήμη flash και αυξημένη RAM κατά 1,5 φορά, ενώ η ταχύτητα απόκρισης της οθόνης έχει διπλασιαστεί.

Το DS IRIS SYSTEM 2.0 προσφέρει δωρεάν πρόσβαση για 3 χρόνια στο πακέτο CONNECT PLUS, με συνδεδεμένες υπηρεσίες όπως το ChatGPT και το EV Routing, το οποίο βελτιστοποιεί συνεχώς τη διαδρομή και τον χρόνο φόρτισης σε πραγματικό χρόνο.

Η τεχνολογία τίθεται στην υπηρεσία του οδηγού μέσω του DS DRIVE ASSIST 2.0, με ημιαυτόματη αλλαγή λωρίδας και λειτουργία PREDICTIVE ACC που προσαρμόζει την ταχύτητα στο προφίλ του δρόμου (στροφές, διασταυρώσεις, πλατείες, κ.α.) καθώς και στα όρια κυκλοφορίας.

Πιστό στο πνεύμα της avant-garde, το DS N°8 ξεχωρίζει επίσης με την τεχνολογία των φωτιστικών σωμάτων DS PIXEL VISION 3.0, με προβολείς που φτάνουν στα 520 μέτρα εμβέλειας χωρίς να θαμπώνουν τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου ή να ενοχλούν τον οδηγό με αντανακλάσεις από τις πινακίδες κυκλοφορίας, το προνοητικό σύστημα DS ACTIVE SCAN SUSPENSION με κάμερα που σκανάρει το δρόμο και στέλνει πληροφορίες στην ελεγχόμενη ανάρτηση, το σύστημα νυχτερινής όρασης DS NIGHT VISION, το οποίο επιτρέπει να βλέπετε τόσο καλά τη νύχτα όσο και στο φως της ημέρας, και τον ψηφιακό καθρέπτη οπισθοπορείας (μόνο μερικά στοιχεία από μια λίστα πολλών τεχνολογικών χαρακτηριστικών).

ΔΟΜΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ και ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το DS N°8 προσφέρεται σε δύο επίπεδα εξοπλισμού: PALLAS και ÉTOILE.

Η έκδοση PALLAS, διαθέσιμη στις εκδόσεις FWD και FWD Long Range, προσφέρει πλούσιο βασικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει DS IRIS SYSTEM με 3D συνδεδεμένη πλοήγηση, ασύρματο Android AutoTM και Apple CarplayTM, ασύρματη φόρτιση smartphone, τέσσερις θύρες USB, είσοδο και εκκίνηση χωρίς κλειδί, αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω και κάμερα οπισθοπορείας, αναγεννητική πέδηση με 3 επίπεδα μέσω paddles στο τιμόνι, σύστημα One-pedal, ηχοαπορροφητικά κρύσταλλα, φιμέ κρύσταλλα στο πίσω μέρος, αντλία θερμότητας, διζωνικό αυτόματο κλιματισμό, πανοραμική θερμομονωτική γυάλινη οροφή, εσωτερικό διάκοσμο σε vegan δέρμα, θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός, ατμοσφαιρικό εσωτερικό φωτισμό, προστατευτικά μαρσπιέ θυρών από ανοξείδωτο χάλυβα, εφεδρικό τροχό έκτακτης ανάγκης και πολλά άλλα.

Η έκδοση ÉTOILE, διαθέσιμη σε FWD, FWD Long Range και AWD Long Range, ξεχωρίζει με τη μάσκα DS LUMINASCREEN και προσθέτει, μεταξύ άλλων, ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών, συναγερμό, ηλεκτρικές παιδικές ασφάλειες, DS DRIVE ASSIST 2.0, DS PIXEL LED VISION, ψηφιακό εσωτερικό καθρέπτη, σύστημα καμερών 360 Vision, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών με hands free λειτουργία, DS Extended Head Up Display και DS Neck warmer (σύστημα θέρμανσης αυχένα).

Η βιωσιμότητα στο επίκεντρο της επιλογής υλικών

Το DS N°8 διατίθεται σε πέντε χρώματα, εκ των οποίων τα τρία είναι νέα: Μπλε TOPAZ, Γκρι PALLADIUM και Λευκό ALABASTER, στα οποία προστίθενται τα CRYSTAL PEARL και Μαύρο PERLA NERA.

Επιπλέον, διατίθεται στάνταρτ η μαύρη οροφή (συμπεριλαμβανομένων των τόξων) και προαιρετικά ένα εκτεταμένο δίχρωμο φινίρισμα που περιλαμβάνει και το καπό, ενισχύοντας τον δυναμισμό και την κομψότητα της σιλουέτας. Η τεχνολογία Paintjet που χρησιμοποιείται για το δίχρωμο καπό αποτελεί παγκόσμια πρωτιά στη μαζική παραγωγή και μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (η διαδικασία βαφής δεν απαιτεί φάση ψησίματος).

Το DS N°8 προσφέρει μια εντυπωσιακή επιλογή εσωτερικών αρμονιών που συνοδεύουν τις εκδόσεις PALLAS και ÉTOILE.

Η νέα αρμονία Eternal Blue είναι το χαρακτηριστικό χρώμα του εσωτερικού στο DS N°8.

Οι επιλογές σε τεχνητό δέρμα DS Pearl Grey και Eternal Blue, DS Basalt Black και Eternal Blue Alcantara® είναι “animal free” και είναι κατασκευασμένες κυρίως από ανακυκλωμένα υλικά.

Οι επιλογές “Alezan Nappa Brown” ή “Basalt Black Nappa” είναι κατασκευασμένες με λεία και μαλακά δέρματα υψηλής ποιότητας με φυτική δέψη με φύλλα ελιάς, μια φυσική, παραδοσιακή και υψηλής ποιότητας μέθοδος επεξεργασίας των δερμάτων χωρίς τη χρήση τοξικών χημικών ουσιών.

ΤΙΜΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ)