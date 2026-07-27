Οι Γάλλοι επικεφαλής της DS Automobiles ανακοίνωσαν την έναρξη των παραγγελιών της νέας περιορισμένης παραγωγής έκδοσης DS PERFORMANCE Line, που θα είναι διαθέσιμη για τα μοντέλα DS 3, N°4 και DS 7.

Από το 2015, η DS Automobiles αξιοποιεί τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E ως πεδίο εξέλιξης της τεχνογνωσίας της. Σήμερα, αυτή η εμπειρία μεταφέρεται απευθείας στα μοντέλα παραγωγής μέσα από τη νέα περιορισμένης παραγωγής έκδοση DS PERFORMANCE Line.

Η νέα πρόταση της DS Automobiles για τα DS 3, N°4 και DS 7, προσφέρει σημαντικά πλουσιότερο εξοπλισμό σε σχέση με την έκδοση Pallas, αλλά και ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμολογιακή τοποθέτηση.

Η έκδοση DS PERFORMANCE Line αναδεικνύει τη δεξιοτεχνία της DS Automobiles μέσα από δυναμική εξωτερική σχεδίαση, αποκλειστικές λεπτομέρειες και προσεκτικά επιλεγμένα υλικά, όπως η επένδυση Alcantara®. Κάθε στοιχείο έχει σχεδιαστεί ώστε να εκφράζει διακριτικά τον συνδυασμό πολυτέλειας και σπορ χαρακτήρα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας της μάρκας.

O Xavier PEUGEOT, CEO της DS Automobiles δήλωσε σχετικά:

«Η έκδοση DS PERFORMANCE Line, εμπνευσμένη από τα χαρακτηριστικά χρώματα του μονοθεσίου DS E-TENSE FE25 της Formula E, εκφράζει την επιθυμία μας να μεταφέρουμε στον δρόμο την εκλεπτυσμένη αισθητική και το πάθος που μας συνοδεύουν στις αγωνιστικές πίστες εδώ και δέκα χρόνια. Η απόδοση βρίσκεται στην καρδιά της υπεροχής.»

Νέα δυνατότητα ενημέρωσης μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Πρωτοπόρος στην ενσωμάτωση του ChatGPT ήδη από τις αρχές του 2024, η DS Automobiles προχωρά ένα ακόμη βήμα στην εξέλιξη του συστήματος DS IRIS SYSTEM.

Το σύστημα φωνητικών εντολών εμπλουτίζεται πλέον με τη νέα λειτουργία Latest News, η οποία επιτρέπει στην τεχνητή νοημοσύνη να απαντά άμεσα σε ερωτήσεις που αφορούν την επικαιρότητα, από τον πολιτισμό και τον αθλητισμό έως τις διεθνείς εξελίξεις.

Η νέα υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε όλες τις εκδόσεις των DS 3, N°4 και DS 7 που διαθέτουν ήδη φυσική αναγνώριση φωνής με ενσωματωμένο ChatGPT.

Τρία μοντέλα με ξεχωριστή προσωπικότητα

Η γκάμα της DS Automobiles αξιοποιεί τεχνολογίες που προέρχονται απευθείας από τους αγώνες, ιδιαίτερα στη βελτιστοποίηση των ηλεκτροκίνητων συστημάτων E-TENSE και των plug-in υβριδικών συστημάτων, με βασικό γνώμονα τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση.

Παράλληλα, η περιορισμένης παραγωγής έκδοση DS PERFORMANCE Line χαρίζει στα DS 3, N°4 και DS 7 μια πιο ξεχωριστή αισθητική, εμπνευσμένη από το αγωνιστικό μονοθέσιο DS E-TENSE FE25.

Χαρακτηριστικές σατινέ χρυσές και στιλπνές μαύρες λεπτομέρειες εμφανίζονται σε επιλεγμένα σημεία, όπως τα λογότυπα, οι επιγραφές, τα καλύμματα των εξωτερικών καθρεπτών, τα κέντρα των τροχών και οι ζάντες, ανάλογα με το μοντέλο, ενισχύοντας τον δυναμικό και εκλεπτυσμένο χαρακτήρα κάθε έκδοσης.

Στο εσωτερικό, οι επενδύσεις Alcantara και οι αποκλειστικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες συνδυάζουν κορυφαία ποιότητα, άνεση και προηγμένη τεχνολογία, στοιχεία που αποτελούν τη χαρακτηριστική υπογραφή της DS Automobiles.