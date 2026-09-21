Το να πετύχεις μία Ferrari F40 στον δρόμο δεν είναι ακριβώς καθημερινό φαινόμενο. Το να δεις δύο μαζί είναι ήδη αρκετό για να θεωρείς ότι στάθηκες τυχερός. Το να εμφανιστούν όμως οκτώ F40 μαζί, όλες κόκκινες, η μία πίσω από την άλλη, είναι από εκείνες τις εικόνες που μοιάζουν σχεδόν… σκηνοθετημένες.

Οι οκτώ θρυλικές Ferrari βγήκαν στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας στο πλαίσιο μιας ειδικής εκδήλωσης με αφορμή τα 40 χρόνια από τον σχεδιασμό της F40.

Το θέαμα καταγράφηκε σε βίντεο και πολύ γρήγορα έκανε τον γύρο του διαδικτύου

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Η συγκέντρωση δεν ήταν τυχαία ούτε μια απλή συνάντηση ιδιοκτητών.

Ο Charles Pozzi, ιστορικός αντιπρόσωπος της Ferrari στη Γαλλία, διοργάνωσε στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου το «F40 Heritage», ένα διήμερο αφιερωμένο στην εμβληματική Ferrari. Το πρόγραμμα προέβλεπε τη συγκέντρωση των αυτοκινήτων και στη συνέχεια αναχώρηση σε κομβόι προς το Παρίσι.

Το event είχε μάλιστα έναν άνθρωπο που γνωρίζει την F40 καλύτερα από τους περισσότερους

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Ο Pietro Camardella, ο σχεδιαστής της Pininfarina που συμμετείχε στη δημιουργία της χαρακτηριστικής σιλουέτας της F40, βρέθηκε στην εκδήλωση και μίλησε για τη γέννηση του μοντέλου. Η παρουσία του έδωσε ακόμη μεγαλύτερη σημασία στη συγκέντρωση.

Σχεδόν 4.000 ίπποι από οκτώ V8



Κάθε F40 διαθέτει έναν 2.936 κ.εκ. V8 twin-turbo, τοποθετημένο στο κέντρο του αμαξώματος, με ισχύ 478 ίππων και τελική ταχύτητα 324χλμ./ώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ferrari. Οκτώ αυτοκίνητα σημαίνουν θεωρητικά 3.824 ίππους σε ένα κομβόι.

Η F40 παρουσιάστηκε το 1987, δημιουργήθηκε για να σηματοδοτήσει τα 40 χρόνια της Ferrari και σχεδιάστηκε ως ένα αυτοκίνητο με όσο το δυνατόν λιγότερους συμβιβασμούς ανάμεσα σε δρόμο και αγωνιστική τεχνολογία. Ήταν η τελευταία Ferrari που παρουσιάστηκε όσο ο Enzo Ferrari ήταν ακόμη εν ζωή, γεγονός που προσθέτει ακόμη μεγαλύτερο βάρος στον μύθο της.

Όταν οι ιδιοκτήτες δεν φοβούνται να τις οδηγήσουν

Ίσως όμως το πιο ωραίο στοιχείο της ιστορίας να μην είναι ούτε οι 3.824 ίπποι ούτε η σπανιότητα της εικόνας. Είναι το γεγονός ότι οκτώ ιδιοκτήτες αποφάσισαν να βγάλουν τις F40 τους στον δρόμο, παρόλο που η κάθε μία κοστίζει πάνω από 3 εκατ. ευρώ.