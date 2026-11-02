Σε μια εποχή όπου οι αυτοκινητοβιομηχανίες “παλεύουν” για το ποια θα κατασκευάσει το πιο αθόρυβο και οικονομικό μοντέλο, υπάρχουν ορισμένοι ήχοι που κοντεύουμε να ξεχάσουμε. Ένας από αυτούς είναι ο ήχος ενός ατμοσφαιρικού ή υπερτροφοδοτούμενου V8 που ανεβάζει στροφές στην πίστα. Και η Ford φροντίζει να μας θυμίσει ότι η εποχή των αγωνιστικών κινητήρων μεγάλου κυβισμού δεν έχει τελειώσει, παρουσιάζοντας μέσα από ένα νέο βίντεο το υπό εξέλιξη LMDh πρωτότυπό της.

Το αγωνιστικό της αμερικανικής εταιρείας εντοπίστηκε στην πίστα της Monza στην Ιταλία, όπου συνεχίζει το πρόγραμμα δοκιμών του. Το βίντεο προέρχεται από το κανάλι Raw Car Sounds στο YouTube και καταγράφει το αυτοκίνητο να κινείται στην πίστα, με τον ήχο του κινητήρα να πρωταγωνιστεί, παρά το χαρακτηριστικό καμουφλάζ που καλύπτει το αμάξωμά του.

Στην καρδιά του νέου αγωνιστικού βρίσκεται ένας υβριδικός V8 κινητήρας χωρητικότητας 5,4 λίτρων, ο οποίος βασίζεται στην οικογένεια κινητήρων Coyote της Ford. Πρόκειται για την ίδια ευρύτερη οικογένεια V8 που συναντάμε και σε μοντέλα παραγωγής της εταιρείας, όπως η Mustang, ωστόσο στην αγωνιστική του εκδοχή έχει δεχθεί εκτεταμένες τροποποιήσεις από τη Ford Racing.

Η συνολική ισχύς του υβριδικού συστήματος περιορίζεται από τους κανονισμούς του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC) στους 670 ίππους. Επομένως, δεν πρόκειται απλώς για έναν ισχυρό κινητήρα εσωτερικής καύσης, αλλά για ένα ολοκληρωμένο υβριδικό σύνολο, σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κορυφαίας κατηγορίας πρωτοτύπων.

Η μεγάλη επιστροφή της Ford στο Le Mans

Η Ford ετοιμάζεται να επιστρέψει στην κορυφαία κατηγορία του Le Mans, με στόχο τη διεκδίκηση της γενικής νίκης στον θρυλικό αγώνα των 24 ωρών. Η επίσημη παρουσίαση του νέου αγωνιστικού έχει προγραμματιστεί για τις 26 Νοεμβρίου 2026, ενώ η νέα αγωνιστική προσπάθεια αναμένεται να ξεκινήσει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής του 2027, με πρώτο σταθμό το Κατάρ τον Μάρτιο.

Η σχέση της Ford με το Le Mans έχει γράψει τη δική της ιστορία. Το 1966, το θρυλικό GT40 κατέκτησε τις τρεις πρώτες θέσεις του αγώνα, σε μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολούθησαν ακόμη τρεις συνεχόμενες νίκες μέχρι το τέλος της δεκαετίας, πριν από την επιστροφή της εταιρείας το 2016 με το σύγχρονο Ford GT, το οποίο επικράτησε στην κατηγορία LMGTE Pro.

Πλέον, η αμερικανική εταιρεία ετοιμάζεται για ένα νέο κεφάλαιο, αυτή τη φορά στην κορυφαία κατηγορία των αγωνιστικών πρωτοτύπων. Και αν ο ήχος του νέου V8 αποτελεί μια πρώτη γεύση από όσα θα ακολουθήσουν, τότε η επιστροφή της Ford στις μάχες για τη γενική νίκη του Le Mans αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.