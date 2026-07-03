Ένα νέο βίντεο από δοκιμές του αγωνιστικού GR GT3 της Toyota, μας δίνει την καλύτερη μέχρι σήμερα γεύση από τον ήχο του νέου 4λιτρου twin-turbo V8, ο οποίος θα αποτελέσει την καρδιά τόσο του αγωνιστικού μοντέλου όσο και της έκδοσης δρόμου που θα ακολουθήσει.

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Από το βίντεο γίνεται ξεκάθαρο ότι η Gazoo Racing δεν επέλεξε έναν κινητήρα που εντυπωσιάζει μόνο με την απόδοσή του. Ο βαθύς, μεταλλικός βρυχηθμός του V8, σε συνδυασμό με το χαρακτηριστικό ήχο των δύο turbo στις επιταχύνσεις, δημιουργούν έναν ήχο που δύσκολα περνά απαρατήρητος.

Έρχεται και έκδοση δρόμου

Το GR GT3 εξελίσσεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIA για την κατηγορία GT3, όμως η Toyota έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι η ίδια τεχνολογική βάση θα χρησιμοποιηθεί και σε ένα μοντέλο παραγωγής. Το αυτοκίνητο αναμένεται να αποτελέσει τον νέο εκπρόσωπο της Gazoo Racing στην κορυφή της γκάμας, ενώ σε αρκετές αγορές εκτιμάται ότι θα κυκλοφορήσει με τα σήματα της Lexus ως πνευματικός διάδοχος της θρυλικής LFA.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η έκδοση δρόμου θα αποδίδει περίπου 640 ίππους και 850 Nm ροπής, διατηρώντας τον νέο V8 των 4,0 λίτρων με δύο turbo, σε συνδυασμό με υβριδική υποβοήθηση. Η αγωνιστική έκδοση διαφοροποιείται με πιο επιθετική αεροδυναμική, σειριακό κιβώτιο ταχυτήτων και διαφορετική ρύθμιση του κινητήρα ώστε να πληροί τους κανονισμούς της κατηγορίας GT3.

Ο ήχος που έλειπε από τη σύγχρονη εποχή

Σε μια περίοδο όπου οι αυστηρότερες προδιαγραφές εκπομπών και η ηλεκτροκίνηση έχουν περιορίσει τον χαρακτήρα πολλών σπορ αυτοκινήτων, η Toyota δείχνει αποφασισμένη να κρατήσει ζωντανό το συναίσθημα. Και αν κρίνουμε μόνο από τον ήχο που ακούγεται στο νέο βίντεο, το GR GT3 δείχνει πως διαθέτει όλα τα φόντα για να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα sportscar των επόμενων ετών.