Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Με λύπη σας ανακοινώνουμε ότι ο εν σειρά πεντακύλινδρος κινητήρας της Audi δεν θα μείνει για πολύ καιρό μαζί μας. Μετά την κατάργηση των TT και RS Q3, το RS3 είναι πλέον το μοναδικό μοντέλο που έχει επιβιώσει με τον υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 2,5 λίτρων, αλλά οι μέρες του είναι μετρημένες. Σε περίπου δύο χρόνια, το τελευταίο RS3 με τον 5κύλινδρο TFSI θα βγει από τη γραμμή συναρμολόγησης στο Ίνγκολσταντ.

Όπως θα περίμενε κανείς, η αυστηροποίηση των κανονισμών εκπομπών ρύπων είναι αυτή που οδηγεί στο αντίο του κινητήρα, αλλά αυτό δεν είναι όλη η ιστορία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Audi, Gernot Döllner, δήλωσε ότι η συμμόρφωση του πεντακύλινδρου κινητήρα με το πρότυπο Euro 7 «δεν είναι δύσκολη», όμως η Audi δεν θα διαθέσει χρήματα και μηχανικούς πόρους για να τον κρατήσει ζωντανό.

Το Euro 7 τίθεται σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2026, αλλά μόνο για τα νέα οχήματα. Δεδομένου ότι το RS3 της τρέχουσας γενιάς είναι ήδη σε πώληση, λαμβάνει μια προσωρινή αναστολή. Ωστόσο, η Audi θα πρέπει να αποσύρει τον πεντακύλινδρο κινητήρα όταν τεθεί σε ισχύ το επόμενο στάδιο του Euro 7 τον Νοέμβριο του 2027, οπότε και όλα τα αυτοκίνητα που πωλούνται στις αγορές της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με τους αυστηρότερους κανόνες.

Ο Döllner εξήγησε ότι ενώ ο κινητήρας θα μπορούσε τεχνικά να προσαρμοστεί ώστε να πληροί τις προδιαγραφές Euro 7, «είναι θέμα κλίμακας και συνολικής ζήτησης της αγοράς». Με απλά λόγια, οι πωλήσεις του RS3 Sportback και του RS3 Sedan δεν είναι αρκετά ισχυρές για να δικαιολογήσουν την επένδυση. Ως αποτέλεσμα, «ο πεντακύλινδρος κινητήρας πιθανότατα θα τελειώσει με το Euro 7».

Όταν τελικά σταματήσει να χρησιμοποιείται σε περίπου δύο χρόνια, ο 2.5 TFSI θα κλείσει το βιβλίο μιας παράδοσης που ξεκίνησε το 1976 με το πρώτο πεντακύλινδρο μοντέλο, Audi 100 (C2).