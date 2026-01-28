Η τελετή απονομής του Πρωταθλήματος της Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α. για το 2025, καθώς και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για το 2026 έγινε στην έδρα της Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α, στο Γέρακα Αττικής. Στη μεγάλη γιορτή του κλασικού αυτοκινήτου πέραν των νικητών και των διακριθέντων του Πρωταθλήματος της περασμένης χρονιάς, παρέστησαν επιπλέον, Πρόεδροι και μέλη των Δ.Σ. λεσχών της απ’ όλη την Ελλάδα, καθώς και δημοσιογράφοι του Ελληνικού Ειδικού Τύπου, επαληθεύοντας με την πληθωρική παρουσία τους τη δυναμική και το κύρος του θεσμού.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α. κος Μιχάλης Γεωργιάκος, πέραν των καθιερωμένων ευχών για τη νέα χρονιά, αναφέρθηκε εκτενώς στη διαρκή προσπάθεια της Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α. όσον αφορά στην αναβάθμιση των εκδηλώσεών της μέσα από, την επικαιροποίηση των κανονισμών, τη θέσπιση κοινών διαδικασιών ειδικά στην έκδοση των αποτελεσμάτων, τα οποία μάλιστα φέτος για πρώτη χρονιά επιδοτούνται καθώς και τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τα στελέχη (Αγωνοδίκες, Αλυτάρχες και Παρατηρητές).

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε και στη σημαντική αναβάθμιση της ιστοσελίδας της Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α. (www.filpafederation.gr), η οποία πλέον έχει μετασχηματισθεί σε, ένα σύγχρονο και δυναμικό portal με ενισχυμένη αμφίδρομη επικοινωνία, παρέχοντας τη δυνατότητα σε κάθε συνδεδεμένη λέσχη να διαθέτει και να διαχειρίζεται τον δικό της ψηφιακό χώρο!

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε και το αγωνιστικό πρόγραμμα του Πρωταθλήματος Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. για το 2026, το οποίο διακρίνεται για το πλουραλισμό του καλύπτοντας ένα ευρύτερο γεωγραφικό φάσμα Πανελλαδικά.

Στο πρωτάθλημα οδηγών του πρωταθλήματος Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. 2025 νικητές αναδείχθηκαν οι:

1ος Άρης Γεωργοσόπουλος (56 βαθμοί)

2ος Κυριάκος Φαρμάκης (46 βαθμοί)

3ος Georgi Andonov (45 βαθμοί)

4ος Γιάννης Κυρανάς (44 βαθμοί)

5ος Κυριάκος Κοφινάς (44 βαθμοί)

6ος Γιάννης Κατσαούνης (28 βαθμοί)

Στο πρωτάθλημα συνοδηγών του πρωταθλήματος Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ 2025 νικητές είναι οι:

1ος Νίκος Κοντοπός (56 βαθμοί)

2η Μαρία Αθανασοπούλου (46 βαθμοί)

3η Yordanka Andonova (45 βαθμοί)

4ος Nικόλας Κοφινάς (44 βαθμοί)

5ος Νικόλαος Ευσταθίου (44 βαθμοί)

6ος Ιούλιος Ιατρίδης (27 βαθμοί)

Το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος 2026

17/1 – ΓΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΑ (1 ΗΜEΡΑ)

7/3 – TSD AC3 (1 ΗΜΕΡA)

21-22/3 – CLASSIC LEGENDS ΣΙΣΑ (2 ΗΜΕΡΕΣ)

10/5 – ΜΑΓΙΑΤΙΚΟ ΡΑΛΛΥ MICROCARS (1 ΗΜΕΡΑ)

5-7/6 – ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΑΛΛΥ ΦΙΛΠΑ (2 ΗΜΕΡΕΣ)

21/6 – MOREAS TOUR ΕΛΙΑ (1 ΗΜΕΡΑ)

10-11/10 – ΡΑΛΛΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΛΕΚΑΜ (1 ΗΜΕΡΑ)

24-25/10 – ΑΝΑΒΑΣΗ ΟΜΑΛΟΥ ΣΙΠΑΚ (1 ΗΜΕΡΑ)

7-8/11 – ΡΑΛΛΥ ΔΑΝΑΩΝ AC3 (2 ΗΜΕΡΕΣ)

5-6/12 – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΡΑΛΛΥ ΦΙΛΠΑ (2 ΗΜΕΡΕΣ).

Η ξεχωριστή βραδιά στη συνέχεια και μέχρι το τέλος κύλισε σε ένα ιδιαίτερα ζεστό κλίμα όπου μονοπώλησαν οι πρωταγωνιστές των ιστορικών αυτοκινήτων.

Φωτογραφίες Λυκούργος Ντουζέπης