Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Toyota παρουσίασε και παράλληλα ανακοίνωσε την διαθεσιμότητα του πιο ακριβού μοντέλου της γκάμας της. Και όχι δεν είναι κάποιο supercar. Αντιθέτως είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό πολυμορφικό όχημα το οποίο κάνει όλες τις δουλειές αθόρυβα και μερικώς αυτόνομα.

Το e-Palette διαθέτει ένα ευρύχωρο εσωτερικό και έχει σχεδιαστεί όχι μόνο ως μέσο μεταφοράς, αλλά και για να υποστηρίζει μια ποικιλία υπηρεσιών, όπως ένα κινητό κατάστημα ή έναν χώρο εξυπηρέτησης. Ουσιαστικά προσφέρει νέες εμπειρίες κινητικότητας μέσω εφαρμογών πολλαπλών χρήσεων εμπνευσμένων από τις ιδέες των πελατών της Toyota.

Ένα Toyota για όλες τις δουλειές

Το e-Palette για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λεωφορείο το πρωί και το βράδυ, ενώ λειτουργεί ως κατάστημα κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ φορτίζει. Ο ευρύχωρος εσωτερικός χώρος επιτρέπει την προσαρμογή για την υποστήριξη ακόμη πιο ποικίλων εφαρμογών. Για παράδειγμα, εγκαθιστώντας εξοπλισμό απομακρυσμένης επικοινωνίας ή ήχου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όχημα ψυχαγωγίας όπου οι επιβάτες εν κινήσει μπορούν να απολαύσουν ρεαλιστική παρακολούθηση αθλητικών αγώνων ή καθηλωτικές εμπειρίες ξενάγησης.

Το χαμηλό δάπεδο και οι φαρδιές συρόμενες πόρτες επιτρέπουν γρήγορη επιβίβαση και αποβίβαση. Παράλληλα, η ηλεκτρική ράμπα επιτρέπει στους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται ανεξάρτητα χωρίς βοήθεια σε ύψος πεζοδρομίου 15 cm.

Στο εσωτερικό, τέσσερα σταθερά καθίσματα ευθυγραμμίζονται στο πίσω μέρος, τα οποία συμπληρώνονται από τρία πτυσσόμενα καθίσματα με πλευρικούς μεντεσέδες στο κέντρο. Η Toyota λέει ότι η καμπίνα μπορεί να φιλοξενήσει έως και 17 άτομα συνολικά, συμπεριλαμβανομένων 12 όρθιων, τεσσάρων καθήμενων και του οδηγού.

Το e-Palette είναι ικανό να υποστηρίξει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα οδήγησης Επιπέδου 2, ενώ διαθέτει και τιμόνι Steer-by-Wire. Φυσικά το πιλοτήριο διαθέτει ένα κεντρικό ψηφιακό ταμπλό οργάνων, μια οθόνη ψυχαγωγίας στα δεξιά, μια ακόμη οθόνη αφής στα αριστερά και μια τέταρτη οθόνη για την παρακολούθηση της καμπίνας. Οι βασικές λειτουργίες χειρίζονται από φυσικά κουμπιά σε δύο πίνακες ελέγχου.

Το e-Palette έχει μήκος 4.950χλστ. πλάτος 1.080χλστ. και ύψος 2.650χλστ. ύψος, δίνοντάς του ένα τετράγωνο αποτύπωμα ενώ ζυγίζει 2.950 κιλά.

Η ισχύς προέρχεται από έναν μόνο ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 204 άλογα και 266 Nm ροπής, με μέγιστη ταχύτητα 80χλμ./ώρα. ενώ μια μπαταρία 72,82 kWh παρέχει αυτονομία έως και 250 χλμ. Η Toyota ισχυρίζεται ότι η μπαταρία μπορεί να φορτίσει στο 80% σε περίπου 40 λεπτά με γρήγορη φόρτιση ή σε 12 ώρες από μια τυπική πρίζα. Επιπλέον, το λεωφορείο μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως πηγή ενέργειας έκτακτης ανάγκης.

Το Toyota e-Palette είναι εισηγμένο στην Ιαπωνία στην ιδιαίτερη τιμή των 29 εκατομμυρίων γιεν, δηλαδή περίπου 167.307 ευρώ.