Η Skoda θέλει να περάσει τη φιλοσοφία «Simply Clever» σε μια νέα εποχή, δίνοντας στους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων της τη δυνατότητα να κατασκευάζουν μόνοι τους πρακτικά αξεσουάρ, μέσω δωρεάν ψηφιακών σχεδίων που μπορούν να κατεβάσουν και να εκτυπώσουν σε έναν 3D εκτυπωτή.

Η νέα πρωτοβουλία φιλοξενείται ΕΔΩ, όπου η τσεχική εταιρεία έχει δημιουργήσει μια συλλογή με αντικείμενα που σχεδιάστηκαν από τις ομάδες καινοτομίας, σχεδιασμού και μηχανικών της. Σύμφωνα με την ίδια, είναι η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που διαθέτει τέτοια αξεσουάρ μέσω ειδικής πλατφόρμας.

Από ποτηροθήκες μέχρι βάσεις κινητών

Η συλλογή περιλαμβάνει λύσεις για μικρά, καθημερινά προβλήματα μέσα στην καμπίνα. Ανάμεσα στα διαθέσιμα σχέδια βρίσκονται ποτηροθήκες, κουτιά αποθήκευσης, οργανωτές καλωδίων, θήκες για κέρματα, βάσεις κινητών τηλεφώνων και γαντζάκια για καλώδια USB ή καπέλα, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν στις τσέπες των πίσω καθισμάτων. Υπάρχουν επίσης ειδικά άγκιστρα για τα σημεία πρόσδεσης παιδικών καθισμάτων, ενώ αρκετά από τα αξεσουάρ αξιοποιούν τους ήδη υπάρχοντες αποθηκευτικούς χώρους, χωρίς να απαιτείται κάποια μετατροπή στο αυτοκίνητο.

Το σημαντικό είναι ότι τα αρχεία διατίθενται δωρεάν. Ο χρήστης μπορεί να τα κατεβάσει, να προσαρμόσει τα σχέδια όπου αυτό είναι εφικτό και να εκτυπώσει το αντικείμενο που χρειάζεται, χωρίς να περιμένει την παραγωγή και τη διάθεση ενός συμβατικού αξεσουάρ.

Για τα νέα αλλά και τα παλαιότερα μοντέλα

Η Skoda δεν περιορίζει την πρωτοβουλία στα αυτοκίνητα που βρίσκονται σήμερα στην αγορά. Η συλλογή καλύπτει τόσο σύγχρονα όσο και αρκετά μοντέλα που έχουν σταματήσει να παράγονται. Ειδικές λύσεις έχουν σχεδιαστεί και για τα νέα Epiq και Peaq, με επιλογές όπως καλύμματα ποτηροθηκών, οργανωτές για την κεντρική κονσόλα, ειδικά ένθετα και θήκες. Για το Peaq υπάρχει, μάλιστα, πρόσθετη ποτηροθήκη που προσαρμόζεται στο αναδιπλούμενο τραπεζάκι του και μπορεί να φιλοξενήσει τόσο κανονικά όσο και μεγαλύτερα ποτήρια.

Το αυτοκίνητο προσαρμόζεται στον ιδιοκτήτη του

Η συγκεκριμένη κίνηση αξιοποιεί την ευελιξία της τρισδιάστατης εκτύπωσης για να προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις με μικρότερο χρόνο αναμονής. Παράλληλα, επιτρέπει στους οδηγούς να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του εσωτερικού του αυτοκινήτου τους, αντί να περιορίζονται αποκλειστικά στα αξεσουάρ που διαθέτει εμπορικά ο κατασκευαστής.

Για όσους διαθέτουν 3D εκτυπωτή, λοιπόν, ένα μικρό πρόβλημα στην καθημερινή χρήση του αυτοκινήτου μπορεί πλέον να έχει μια απλή λύση, χάρη σε μερικά δωρεάν αρχεία και λίγη εκτύπωση στο σπίτι.