Υπάρχουν αυτοκίνητα που αναγνωρίζεις από χιλιόμετρα. Υπάρχουν όμως και κτίρια που αρκεί να τα δεις μία φορά για να τα θυμάσαι για πάντα. Ένα από αυτά είναι αναμφίβολα τα κεντρικά γραφεία της BMW στο Μόναχο. Το εντυπωσιακό κτίριο, που δεσπόζει δίπλα στο Ολυμπιακό Πάρκο της βαυαρικής πόλης, δεν αποτελεί απλώς την έδρα της γερμανικής εταιρείας. Είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η αρχιτεκτονική μπορεί να μεταφέρει τη φιλοσοφία μιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Και όμως, πίσω από αυτό το παγκόσμιο σύμβολο δεν βρισκόταν κάποιος σχεδιαστής αυτοκινήτων, αλλά ο Αυστριακός αρχιτέκτονας Karl Schwanzer, ο οποίος κέρδισε τον διαγωνισμό που προκήρυξε η BMW στα τέλη της δεκαετίας του 1960 για τη δημιουργία των νέων της κεντρικών εγκαταστάσεων.

Η ιδέα του ήταν τολμηρή. Αντί για έναν συνηθισμένο ουρανοξύστη, σχεδίασε έναν πύργο αποτελούμενο από τέσσερις κυλινδρικούς όγκους, οι οποίοι θυμίζουν έντονα έναν τετρακύλινδρο κινητήρα, το μηχανικό “σήμα κατατεθέν” της BMW εκείνη την εποχή. Το αποτέλεσμα ήταν ένα κτίριο ύψους σχεδόν 100 μέτρων με 22 ορόφους, που ολοκληρώθηκε το 1972 και εγκαινιάστηκε το 1973.

Από σχεδιαστική άποψη, η ιδέα του «μπλοκ κινητήρα» δεν εξυπηρετούσε μόνο αισθητικούς σκοπούς. Το κτίριο αποτελείται από τέσσερις αλληλοσυνδεόμενους κυλινδρικούς πύργους, καθένας από τους οποίους αντιστοιχεί σε έναν κύλινδρο κινητήρα και λειτουργεί ως αυτόνομος δομικός πυρήνας. Οι χώροι γραφείων είναι αναρτημένοι γύρω από αυτούς τους πυρήνες αντί να στηρίζονται από κάτω — μια καινοτόμος ιδέα για την εποχή εκείνη.

Μάλιστα, αντί να κατασκευαστούν όροφος προς όροφο ξεκινώντας από το έδαφος, πολλοί από τους ορόφους γραφείων συναρμολογήθηκαν στο επίπεδο του εδάφους και στη συνέχεια ανυψώθηκαν στη θέση τους με τη χρήση υδραυλικών γρύλων, προτού στερεωθούν στην κεντρική φέρουσα κατασκευή. Η μέθοδος κατασκευής θεωρήθηκε πρωτοποριακή για τις αρχές της δεκαετίας του 1970 και συνέβαλε στη διαμόρφωση της ιδιαίτερης εμφάνισης του πύργου.

Το ενδιαφέρον είναι ότι το σχέδιο θεωρήθηκε αρκετά ριψοκίνδυνο για τα δεδομένα της εποχής. Ωστόσο, η διοίκηση της BMW πίστεψε στο όραμα του Schwanzer, δημιουργώντας ένα αρχιτεκτονικό ορόσημο που μέχρι σήμερα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της μάρκας.

Περισσότερα από 50 χρόνια αργότερα, το περίφημο “τετρακύλινδρο” κτίριο εξακολουθεί να φιλοξενεί τη διοίκηση του BMW Group και αποτελεί ένα από τα πιο φωτογραφημένα κτίρια του Μονάχου. Μάλιστα, από το 1999 έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο, επιβεβαιώνοντας ότι η αξία του ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Πηγή: Motor1.com