Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Πριν σχεδόν τρία χρόνια, η Lamborghini έκανε κάτι ιδιαίτερα ξεχωριστό. Δημιούργησε ένα off road σκληροτράχηλο μοντέλο που λάτρευε το χώμα και τις λάσπες, την εντυπωσιακή Steratto (μία ειδική έκδοση της Huracan). Μετά ακολούθησε και η Porsche 911 Dakar . Τώρα έρχεται η GlasWerks DMV να κάνει κάτι αντίστοιχο, με βάση μία Ferrari GTC4 Luco και τον V12 κινητήρα της.

Πιο συγκεκριμένα, η παραπάνω εταιρία παρουσίασε αυτό που η ίδια ονόμασε ως το “πρώτο luxury V12 ιταλικό off road σύνολο”. Ιδού λοιπόν το Elevato.

Η GlasWerks DMV αποσυναρμολόγησε την Ferrari GTC4, και την ενίσχυσε με όλα τα στοιχεία που χρειάζεται ένα off road σύνολο. Ειδικές αναρτήσεις, ενισχυμένες ενώσεις αλλά και διπλάσια απόσταση από το έδαφος σε σχέση με το αρχικό αυτοκίνητο. Συνολικά, το 30% εκατό των εξαρτημάτων που βλέπετε είναι καινούργια σε σύγκριση με την κανονική Ferrari στην οποία βασίζεται αυτό το αυτοκίνητο.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας V12 6,3 λίτρων ρυθμισμένος σε περίπου 750 ίππους. Στέλνει αυτή την ισχύ και στους τέσσερις τροχούς μέσω του εργοστασιακού κιβωτίου ταχυτήτων της Ferrari.

Οι πελάτες μάλιστα μπορούν να επιλέξουν αρκετές επιπλέον τροποποιήσεις σε διάφορα σημεία, όπως στην εξάτμιση, τον φωτισμό ράλι, τις σχάρες οροφής και φυσικά μεμβράνη προστασίας χρώματος. Και το κόστος για όλα αυτά; 175.000 δολάρια, χωρίς να περιλαμβάνεται το αυτοκίνητο – δότης.

Πάντως οι παλιότεροι, σίγουρα θα θυμούνται και την Lamborghini LM002 του 1986, η οποία ήταν όντως off road και είχε επίσης V12, όμως φυσικά δεν είχε την λέξη Luxury δίπλα της.