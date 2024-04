Πάνω από 200 φίλοι της Porsche έδωσαν το παρών στα εγκαίνια του Porsche Center Αthens, την Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024, σηματοδοτώντας την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στη χώρα μας.

Μία εκδήλωση που προσθέτει άλλη μία λαμπρή σελίδα στην ιστορία του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, που από το 2011 κρατάει το τιμόνι της θρυλικής μάρκας στην Ελλάδα και την οδηγεί σε συνεχή αναπτυξιακή πορεία.

Αντλώντας έμπνευση από το brand purpose της εταιρείας, «Driven by Dreams», το ανανεωμένο Porsche Center Athens θα αποτελέσει το νέο «Home for Dreamers», ένα μέρος όπου κάθε επισκέπτης μπορεί να δώσει σάρκα και οστά στα όνειρά του. Κατά τη διάρκεια του λόγου του, ο κύριος Κυριακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, αναφέρθηκε με πάθος στο Vision του Ομίλου – A World of Sustainable Mobility – ένα όραμα που η Porsche φέρνει στη ζωή ηλεκτρικοποιώντας σταδιακά όλο και περισσότερα μοντέλα. «Με την άφιξη του νέου Porsche Center Athens, οι φίλοι της μάρκας αποκτούν μία εκπροσώπηση και πιο άμεση σχέση με το brand, ένα μέρος που καθρεφτίζει τις αξίες της Porsche και τα όνειρα που δημιουργεί».

Μάλιστα τα εγκαίνια του ολοκαίνουριου Porsche Center Athens στάθηκαν η τέλεια αφορμή για την πρώτη πανευρωπαϊκή αποκάλυψη της νέας ηλεκτρικής Porsche Taycan. Μία Porsche που ήρθε πιο ισχυρή, πιο γρήγορη, με αυξημένη αυτονομία και πιο σταθερή φόρτιση. Βέβαια η νέα Taycan αποτελεί μόνο την αρχή για το επόμενο κεφάλαιο της Porsche, η οποία έχει ως στόχο το 80% των νέων μοντέλων που θα παραδώσει ως το 2030 να είναι ηλεκτρικά.