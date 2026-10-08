Η Auto Athina 2026 (3-11 Οκτωβρίου) δεν είναι απλώς μία έκθεση όπου οι επισκέπτες μπορούν να δουν από κοντά τα νέα μοντέλα που έρχονται στην ελληνική αγορά. Φέτος φιλοξενεί και ορισμένες ιδιαίτερα σημαντικές πρεμιέρες, με μία από αυτές να έχει ξεχωριστή σημασία για τη Citroën.

Ο λόγος είναι το νέο C3 Aircross Outdoor, το οποίο έκανε στην Αθήνα την πρώτη του δημόσια εμφάνιση επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Και επειδή άλλο είναι να διαβάζεις για ένα καινούργιο μοντέλο, και άλλο να το βλέπεις, ακολουθεί το βίντεο.

Η Αθήνα προηγήθηκε του Παρισιού

Η συγκεκριμένη πρεμιέρα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω του timing. Το νέο C3 Aircross Outdoor κανονικά πραγματοποιεί την πανευρωπαϊκή του παρουσίαση στο Παρίσι, στο πλαίσιο του Mondial de l’Auto 2026. Ωστόσο, η Citroën επέλεξε να το φέρει στην Ελλάδα και στην Auto Athina 2026 περίπου μία εβδομάδα νωρίτερα, δίνοντας έτσι στο ελληνικό κοινό την ευκαιρία να το δει πρώτο. Με άλλα λόγια, πριν ακόμη το νέο μοντέλο βρεθεί στο Παρίσι, βρίσκεται ήδη στο Metropolitan Expo.

Το C3 Aircross είναι το μεγαλύτερο από τα μοντέλα που αποκτούν τη συγκεκριμένη έκδοση Outdoor, η οποία τοποθετείται πάνω από την έκδοση MAX και προσθέτει περισσότερο χαρακτήρα και πιο «περιπετειώδη» εμφάνιση.

Αμιγώς ηλεκτρικό και με έως 547χλμ. στην πόλη

Τι αλλάζει στο Outdoor;

Η έκδοση Ooutdoor αποκτά νέο εμπρός προφυλακτήρα, ιδιαίτερες λεπτομέρειες σε χρώμα Infra Rouge, αποκλειστικά σχεδιαστικά στοιχεία και νέες ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών. Οι ράγες οροφής ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον SUV χαρακτήρα, ενώ τα LED φωτιστικά σώματα και οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης έκδοσης δημιουργούν μία πιο δυναμική εικόνα.

Στο εσωτερικό, τα Citroën Advanced Comfort καθίσματα συνδυάζονται με ειδικά γραφικά μοτίβα και κόκκινες λεπτομέρειες, ώστε η καμπίνα να αποκτά διαφορετική ταυτότητα σε σχέση με τις πιο συμβατικές εκδόσεις.

Στο περίπτερο της γαλλικής μάρκας, στο Hall 3, Περίπτερο C2, βρίσκονται επίσης δύο ακόμη σημαντικές προτάσεις

Η πρώτη είναι το ë-C3 Collection, η πλουσιότερη και πιο ιδιαίτερη έκδοση του αμιγώς ηλεκτρικού C3. Διαθέτει ηλεκτροκινητήρα 113 ίππων και προσφέρει έως 323χλμ. WLTP μεικτής αυτονομίας. Ξεχωρίζει από τις μαύρες ζάντες 17 ιντσών και την ειδική εσωτερική επένδυση Urban Blue Collection Ambiance.

Δίπλα του βρίσκεται και το C3 Aircross Hybrid 145 Collection, το οποίο συνδυάζει τον οικογενειακό χαρακτήρα του SUV με υβριδική τεχνολογία και αυτόματο κιβώτιο.