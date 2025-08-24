Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η παράνομη αναστροφή ενός οδηγού νταλίκας στη Φλόριντα των Η.Π.Α. οδήγησε σε ένα θανατηφόρο τροχαίο την περασμένη Τρίτη που άφησε πίσω του τρεις νεκρούς. Πρόσφατα δημοσιευμένο βίντεο μέσα από τη νταλίκα, δείχνει τη στιγμή που το μαύρο μίνι βαν καρφώνεται στο πλάι της αλλά και την… αντίδραση του οδηγού, Harjinder Singh.

Σύμφωνα με το Τμήμα Οδικής Ασφάλειας της Φλόριντα, ο Singh βρίσκεται παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2018 και είχε αποκτήσει άδεια οδήγησης επαγγέλματος στην Καλιφόρνια. Συνελήφθη και κατηγορήθηκε για τρεις κατηγορίες ανθρωποκτονίας και αντιμετωπίζει απέλαση.

«Οι ενέργειες που έκανε ο κατηγορούμενος ενώ οδηγούσε ένα εμπορικό ρυμουλκούμενο είναι σοκαριστικές και εγκληματικές», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής , Dave Krener. «Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα της απερισκεψίας του και αμέτρητοι φίλοι και μέλη της οικογένειάς τους θα βιώσουν τον πόνο της απώλειάς τους για πάντα. Ο Harjinder Singh βρίσκεται υπό κράτηση για κατηγορίες ανθρωποκτονίας και παραβιάσεων της νομοθεσίας περί μετανάστευσης».

Το Ι.Χ. οδηγούσε ένας 30χρονος άνδρας από την πόλη της Φλόριντα τη στιγμή της σύγκρουσης. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο HCA Florida Lawnwood, αλλά αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Σκοτώθηκε μαζί με έναν 54χρονο άνδρα επιβάτη από το Μαϊάμι και μια 37χρονη γυναίκα από το Pompano Beach. Και οι δύο επιβάτες της νταλίκας δεν τραυματίστηκαν.