Οι αρχαιρεσίες της ΦΙΛΠΑ για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έγιναν στο εντευκτήριο της Λέσχης (Κυβέλης 6, Γέρακας). Η συμμετοχή των μελών υπήρξε ιδιαίτερα υψηλή αφού συμμετείχαν 151 μέλη. Για την εκλογή Προέδρου ψήφισαν 148 μέλη (1 άκυρο, 3 λευκά), ενώ για την εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ψήφισαν 151 μέλη (1 άκυρο).

Για τη θέση του Προέδρου:

Αλεβιζόπουλος Γεώργιος – 144 ψήφοι

Για τις θέσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου:

Ματσούκης Πέτρος – 148 ψήφοι

Καγκάδη Ελένη – 147 ψήφοι

Γρηγοράτος Σπύρος – 146 ψήφοι

Φίλης Στάθης – 145 ψήφοι

Γεωργιάκος Μιχάλης – 141 ψήφοι

Παλυβός Νίκος – 141 ψήφοι

Νομικός Βαγγέλης – 137 ψήφοι

Χατζηκωνσταντίνου Χρίστος – 132 ψήφοι

Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κ. Γιώργος Αλεβιζόπουλος προσκάλεσε τα εκλεγμένα μέλη, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επίσημη συγκρότηση σε Σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΙΛΠΑ για τη διετία 2026–2028.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΦΙΛΠΑ (2026–2028)

Πρόεδρος: Αλεβιζόπουλος Γεώργιος

Αντιπρόεδρος: Φίλης Ευστάθιος

Φίλης Ευστάθιος Γενικός Γραμματέας: Νομικός Ευάγγελος

Νομικός Ευάγγελος Ταμίας: Καγκάδη Ελένη

Καγκάδη Ελένη Μέλος Δ.Σ. – Πρόεδρος Τεχνικής Επιτροπής: Γεωργιάκος Μιχαήλ

Γεωργιάκος Μιχαήλ Μέλος Δ.Σ. – Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας: Ματσούκης Πέτρος

Ματσούκης Πέτρος Μέλη. Δ. Σ. – Υπεύθυνοι Εκδηλώσεων: Γρηγοράτος Σπυρίδων & Χατζηκωνσταντίνου Χρίστος

Γρηγοράτος Σπυρίδων & Χατζηκωνσταντίνου Χρίστος Μέλος Δ.Σ. – Υπεύθυνος Υποδομών: Παλυβός Νικόλαος

Η νέα Διοίκηση της ΦΙΛΠΑ αναλαμβάνει τα καθήκοντά της με αίσθημα ευθύνης και όραμα, έχοντας ως στόχους, τη συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση του έργου της Λέσχης, την ανάδειξη της ιστορικής αυτοκίνησης, καθώς και τη διαρκή αναβάθμιση των δράσεων και εκδηλώσεών της, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς.