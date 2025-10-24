Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Μπορεί εμάς να μας ενδιαφέρει περισσότερο (και αντίστοιχα να γράφουμε πιο συχνά) για την Ευρώπη, όμως η κινεζική επέλαση δεν αφορά αποκλειστικά την Γηραιά Ήπειρο, αλλά πολλές μεγάλες αγορές, κυρίως τις αναδυόμενες.

Η Κίνα γίνεται σταθερά ένας σοβαρός παίκτης σε όλη τη Λατινική Αμερική, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, την Κεντρική Ασία και τη Νοτιοανατολική Ασία.

Ο πιο βασικός παράγοντας πίσω από την επιτυχία των κινεζικών εμπορικών σημάτων σε αυτές τις περιοχές είναι η τιμή. Οι καταναλωτές στις αναπτυσσόμενες οικονομίες τείνουν να αγοράζουν με πρώτο κριτήριο την τιμή (σε αντίθεση με εκείνους στις πλουσιότερες χώρες), και τα κινεζικά οχήματα είναι συνήθως πιο προσιτά από τους Ευρωπαίους, Ιάπωνες, Κορεάτες και Αμερικανούς ανταγωνιστές τους. Ένα πλεονέκτημα τιμής που είναι ακόμα πιο αισθητό στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων.

Ενώ οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες συνεχίζουν να επεκτείνουν την παρουσία τους στην Ευρώπη, φτάνοντας σε μερίδιο αγοράς 5% (έως τον Αύγουστο του 2025), το αποτύπωμά τους είναι πολύ ισχυρότερο σε χώρες όπως η Βραζιλία, η Ταϊλάνδη, ακόμη και η Αυστραλία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Βραζιλία, η οποία είναι και η μεγαλύτερη αγορά της Λατινικής Αμερικής, όπου το μερίδιο αγοράς των κινεζικών μαρκών αυξήθηκε από 6,8% κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2024 σε 9,1% φέτος. Συνολικά, οι πωλήσεις τους κατατάσσονται στην τέταρτη θέση μεταξύ όλων των κατασκευαστών, πίσω μόνο από τη Fiat, τη Volkswagen και τη Chevrolet.

Δείτε πώς διαμορφώνεται το μερίδιο αγοράς των κινεζικών εμπορικών σημάτων αυτοκινήτων σε αγορές εκτός Ευρώπης ή Αμερικής (by Jato Dynamics):

Χώρα – Ποσοστό κινεζικών μοντέλων

Ταϊλάνδη 32.4%

Ισραήλ 32.0%

Χιλή 30.9%

Εκουαδόρ 29.9%

Ουρουγουάη 26.4%

Παναμάς 26.0%

Αυστραλία 16.7%

Η.Α.Ε. 16.0%

Νότια Αφρική 15.0%

Ουκρανία 12.7%

Ινδονησία 12.2%

Νέα Ζηλανδία 12.1%

Σαουδική Αραβία 11.8%

Κολομβία 11.2%

Βραζιλία 9.1%

Μεξικό 7.7%

Μαλαισία 6.7%